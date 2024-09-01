Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralı

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından açıldı.

Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi ve kentteki diğer hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki A.Y, G.B.Ç, H.E.Ç. ve L.Ç. yaralandı.

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