Yalova'da 'uçak düştü' ihbarı asılsız çıktı

Annesiyle soyadı farklı olan çocuğa Yargıtay'dan karar
Annesiyle soyadı farklı olan çocuğa Yargıtay'dan karar
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
Bakan Işıkhan'dan İzmir'de belediye borcu açıklaması
Bakan Işıkhan'dan İzmir'de belediye borcu açıklaması
Randevusunu beklerken hayatını kaybetti
Randevusunu beklerken hayatını kaybetti
18 saatte söndürülen yangında 15 hektar kızılçam ormanı yandı
18 saatte söndürülen yangında 15 hektar kızılçam ormanı yandı
Yeni mezun astsubaylar cemaat mensuplarını hedef aldı
Yeni mezun astsubaylar cemaat mensuplarını hedef aldı
KPSS Ön Lisans Soru ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
KPSS Ön Lisans Soru ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
Büyüme rakamları yarın açıklanacak
Büyüme rakamları yarın açıklanacak
KPSS ön lisans oturumu sona erdi
KPSS ön lisans oturumu sona erdi
'Vergi yüzsüzleri' ifşa edilecek! Talimatı Bakan Şimşek verdi
'Vergi yüzsüzleri' ifşa edilecek! Talimatı Bakan Şimşek verdi
Yeni adli yıl yarın başlayacak
Yeni adli yıl yarın başlayacak
TSYD'ye 'başörtü' soruşturması
TSYD'ye 'başörtü' soruşturması
Okullarda ilk zil 'uyum' için çalacak
Okullarda ilk zil 'uyum' için çalacak
TSK tarihinde ilk: Kara, Deniz, Hava Harp Okulları'na kadınlar damga vurdu
TSK tarihinde ilk: Kara, Deniz, Hava Harp Okulları'na kadınlar damga vurdu
Vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar kapatıldı
Vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar kapatıldı
Masa başında kaytarmaya son! Çalışanlara bilgisayar üstünden sıkı takip
Masa başında kaytarmaya son! Çalışanlara bilgisayar üstünden sıkı takip
LPG ile 500 milyon TL kaçırdılar
LPG ile 500 milyon TL kaçırdılar
Minikler için uyum zamanı: Uzmanlardan ilk hafta uyarıları
Minikler için uyum zamanı: Uzmanlardan ilk hafta uyarıları
Savunma sanayiinde gaza yüklendik
Savunma sanayiinde gaza yüklendik
Erdoğan, Hava Harp Okulu Camii'nin açılışını yaptı
Erdoğan, Hava Harp Okulu Camii'nin açılışını yaptı
KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim-Öğretim hazırlık ödeneğinde yüzde 192 artış
Eğitim-Öğretim hazırlık ödeneğinde yüzde 192 artış
Prof. Dr. Naci Görür, 'eli kulağında' diyerek uyardı!
Prof. Dr. Naci Görür, 'eli kulağında' diyerek uyardı!
SGK, 70 Bilişim personeli alacak
SGK, 70 Bilişim personeli alacak
'Başörtülü kadın havuza alınmadı' iddiası! TSYD'den açıklama
'Başörtülü kadın havuza alınmadı' iddiası! TSYD'den açıklama
Malatya'da menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Malatya'da menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
Marmara için sağanak uyarısı
Marmara için sağanak uyarısı
İki bakanlıktan ilkokula başlayacak öğrenciler ve aileleri için işbirliği
İki bakanlıktan ilkokula başlayacak öğrenciler ve aileleri için işbirliği
'Enflasyon düzeltmesi'ne ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de
'Enflasyon düzeltmesi'ne ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Yalova'da 'uçak düştü' ihbarı asılsız çıktı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde "uçak düştü" ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemeler sonrasında ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2024 19:29, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 20:00
Yazdır
Yalova'da 'uçak düştü' ihbarı asılsız çıktı

Yalova 112 Acil Çağrı Merkezi'nde Taşköprü beldesinde bulunan Yalova Hava Meydan Komutanlığı yakınlarında uçak düştüğü ihbarı geldi. İhbar daha sonra ise "helikopter düştü" olarak düzeltildiği bildirildi. Olay bölgesine itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. Daha sonra Yalova Hava Meydan Komutanlığı'yla irtibat kuruldu. Komutanlıktan kendilerine ait herhangi bir uçak veya helikopterin düşmediği bilgisini alan ekipler bölgeden ayrıldı.

Alçak uçuş yapan uçağı düştü sandı

Öte yandan ihbarı yapan vatandaşın, alçak uçuş gerçekleştiren bir eğitim uçağını bölgede gördüğü öğrenildi. Uçağın gözden kaybolduğu sırada bölgede yakılan bir ateşin dumanını fark eden vatandaşın bunu uçağın düşmesi olarak değerlendirdiği ve çağrı merkezini aradığı öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber