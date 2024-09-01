Manisa ile İzmir'in iç kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Manisa çevreleri ve İzmir'in iç kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2024 20:02, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 20:01
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İç Ege'de halen devam eden gök gürültülü sağanağın, ilerleyen iki saatlik periyotta Manisa il geneli ile İzmir'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.
Vatandaşlar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarıldı.