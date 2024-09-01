Manisa ile İzmir'in iç kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İç Ege'de halen devam eden gök gürültülü sağanağın, ilerleyen iki saatlik periyotta Manisa il geneli ile İzmir'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Vatandaşlar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarıldı.