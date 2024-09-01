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Kastamonu Üniversitesi'nden YÖS iddialarına yanıt

Kastamonu Üniversitesi tarafından, 2018 yılında yargıya intikal eden YÖS sınavı ile ilgili iddiaların yeniden gündeme getirilmesi ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Yargıya intikal etmiş ve dava süreci devam eden söz konusu olayın bugün gerçekleşmiş gibi herhangi bir araştırma yapılmaksızın haber ve yorumlara konu edilerek kamuoyuna sunulması basın meslek kuralları ve iyi niyet ile bağdaşmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2024 21:21, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 21:22
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Kastamonu Üniversitesi'nden YÖS iddialarına yanıt

Kastamonu Üniversitesi'nden, 12 Mayıs 2018 tarihinde üniversite tarafından Medine Uluslararası Türk Okulunda gerçekleştirilen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nın (YÖS) sonuçlarına müdahale edildiği yönündeki iddialar üzerine 3 kişi hakkında açılan davanın tekrar gündeme getirilmesi ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada 6 yıl önceki olayın yeniymiş gibi gündeme getirilmesinin iyi niyet ile taşımadığı belirtildi.

Yaşanan olayın yargı sürecinin devam ettiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yazılı basın ve sosyal medyada 30-31 Ağustos 2024 tarihlerinde yer alan ve üniversitemizin adının geçtiği haber ve yorumlara dair aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu doğmuştur. 12 Mayıs 2018 tarihinde Kastamonu Üniversitesi tarafından Medine Uluslararası Türk Okulunda gerçekleştirilen YÖS sınavı sonrasında, sınav sonuçlarına müdahale edildiği iddiaları üzerine talebimiz doğrultusunda Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından biri akademisyen toplam 3 kişi hakkında soruşturma başlatılmış ve devamında kamu davası açılmıştır. Yargıya intikal etmiş ve dava süreci devam eden söz konusu olayın bugün gerçekleşmiş gibi herhangi bir araştırma yapılmaksızın haber ve yorumlara konu edilerek kamuoyuna sunulması basın meslek kuralları ve iyi niyet ile bağdaşmamaktadır. Kurumun saygınlığını hedef alan ve kurum idarecilerini de töhmet altında bırakan bu tür haberler tahrik etmeksizin yayınlanan ve kötü niyetle yorumlayarak paylaşanların sorumlulukla hareket etmeleri ve kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlardan sakınmaları gerektiği açıktır."

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