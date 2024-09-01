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Reisi'nin öldüğü helikopter kazasının nedeni belli oldu

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yayınlanan nihai raporda, kazanın ana sebebinin "bahar mevsiminde bölgedeki karmaşık iklim şartları" ile "aniden yükselen yoğun sis tabakası" olduğu belirtildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2024 21:12, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 21:13
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Reisi'nin öldüğü helikopter kazasının nedeni belli oldu

İran'ın eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin nihai rapor yayınlandı. İran Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı üst düzey uzman bir heyet tarafından hazırlanan raporda, kazanın teknik, meteorolojik ve operasyonel boyutlarının derinlemesine incelendiği belirtilirken, helikopterin satın alındığı tarihten itibaren yapılan tüm bakım ve onarımların uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirildiği vurgulandı. Raporda, "Kazadan önceki uçuş görevine ilişkin belgeler, helikopterin Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından talep edilmesinden, helikopterin göreve başlamasına kadar olan tüm süreçleri detaylı olarak ortaya koymaktadır. Bu belgelerin, ilgili tüm talimatlar, yönergeler ve standartlarla tamamen uyumlu olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Sabotaj belirtisi bulunmadı

Raporda, "Helikopterin kaza sırasında önceden belirlenen uçuş rotasından sapmadığı ve pilotun kullandığı uçuş bilgilerini doğru bir şekilde takip ettiği doğrulanmıştır" denildi.

Helikopterin kalan parçaları, motorlar, güç aktarım sistemleri ve elektronik ekipmanlar üzerinde yapılan incelemelerde, kazaya neden olabilecek herhangi bir teknik arıza veya sabotaj belirtisi bulunamadığı aktarılan raporda, "Öte yandan Adli Tıp inceleme raporuna göre, cenazeler üzerinde yapılan toksikoloji ve patoloji testlerinde herhangi bir şüpheli bulguya rastlanmamıştır" ifadeleri yer aldı.

"Pilotun acil bir durum bildirmediği tespit edilmiştir"

Meteoroloji raporlarının da dikkatle incelendiği belirtilen raporda, "Kaza günü bölgedeki hava şartlarının, özellikle yoğun sis oluşumu gibi olumsuz faktörlerin, olayın meydana gelmesinde etkili olduğu belirlenmiştir. Helikopterin kabin içi ses kayıtları ve uçuş veri kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde ise pilotun acil bir durum bildirmediği tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"Kazanın ana sebebi iklim şartları"

Raporda, "Tüm bu bulgular ışığında, kazanın ana sebebinin "bahar mevsiminde bölgedeki karmaşık iklim şartları" ile "aniden yükselen yoğun sis tabakası" olduğu belirtilmiş ve helikopterin bu olumsuz hava şartları nedeniyle dağa çarparak düştüğü sonucuna varılmıştır. Bu kapsamlı inceleme sonucunda, kazanın tüm detaylarıyla aydınlatıldığı ve teknik, operasyonel veya dışsal bir etkenin kazaya sebep olmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.

İran'da 19 Mayıs'ta Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmişti.

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