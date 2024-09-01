6 kişinin bindiği motosiklette çocuklar çuvalla taşındı

Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Caddesi Karataş Bulvarı'nda 2 kişilik motosiklette yolculuk yapan baba ve 5 çocuğu, kazaya davetiye çıkardı. Önüne bir, arkasına da 2 çocuğunu oturtan baba, 2 küçük çocuğunu da motosikletin sağ ve soluna astığı çuvallarla taşıdı.

Vatandaşlar tarafından trafik ışıklarında cep telefonuyla görüntülenen motosiklette, arkadaki kız çocuğunun kardeşleri düşmesin diye çuvalları elleriyle tutarak destek verdiği görüldü. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen sürücü, yoluna devam edip uzaklaştı.