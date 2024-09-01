Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Bakan Işıkhan: SGK borçlarının en kısa sürede tahsil yoluna gideceğiz
Bakan Işıkhan: SGK borçlarının en kısa sürede tahsil yoluna gideceğiz
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
Maliye'den vergi yüzsüzü olmak istemeyenlere çağrı
Maliye'den vergi yüzsüzü olmak istemeyenlere çağrı
Yeni müfredatın 'beceri temelli' yeni ders kitapları hazır
Yeni müfredatın 'beceri temelli' yeni ders kitapları hazır
Annesiyle soyadı farklı olan çocuğa Yargıtay'dan karar
Annesiyle soyadı farklı olan çocuğa Yargıtay'dan karar
Randevusunu beklerken hayatını kaybetti
Randevusunu beklerken hayatını kaybetti
18 saatte söndürülen yangında 15 hektar kızılçam ormanı yandı
18 saatte söndürülen yangında 15 hektar kızılçam ormanı yandı
Yeni mezun astsubaylar cemaat mensuplarını hedef aldı
Yeni mezun astsubaylar cemaat mensuplarını hedef aldı
KPSS Ön Lisans Soru ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
KPSS Ön Lisans Soru ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
Büyüme rakamları yarın açıklanacak
Büyüme rakamları yarın açıklanacak
KPSS ön lisans oturumu sona erdi
KPSS ön lisans oturumu sona erdi
Yeni adli yıl yarın başlayacak
Yeni adli yıl yarın başlayacak
TSYD'ye 'başörtü' soruşturması
TSYD'ye 'başörtü' soruşturması
Okullarda ilk zil 'uyum' için çalacak
Okullarda ilk zil 'uyum' için çalacak
TSK tarihinde ilk: Kara, Deniz, Hava Harp Okulları'na kadınlar damga vurdu
TSK tarihinde ilk: Kara, Deniz, Hava Harp Okulları'na kadınlar damga vurdu
Vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar kapatıldı
Vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar kapatıldı
Masa başında kaytarmaya son! Çalışanlara bilgisayar üstünden sıkı takip
Masa başında kaytarmaya son! Çalışanlara bilgisayar üstünden sıkı takip
LPG ile 500 milyon TL kaçırdılar
LPG ile 500 milyon TL kaçırdılar
Minikler için uyum zamanı: Uzmanlardan ilk hafta uyarıları
Minikler için uyum zamanı: Uzmanlardan ilk hafta uyarıları
Savunma sanayiinde gaza yüklendik
Savunma sanayiinde gaza yüklendik
Erdoğan, Hava Harp Okulu Camii'nin açılışını yaptı
Erdoğan, Hava Harp Okulu Camii'nin açılışını yaptı
KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim-Öğretim hazırlık ödeneğinde yüzde 192 artış
Eğitim-Öğretim hazırlık ödeneğinde yüzde 192 artış
Prof. Dr. Naci Görür, 'eli kulağında' diyerek uyardı!
Prof. Dr. Naci Görür, 'eli kulağında' diyerek uyardı!
SGK, 70 Bilişim personeli alacak
SGK, 70 Bilişim personeli alacak
'Başörtülü kadın havuza alınmadı' iddiası! TSYD'den açıklama
'Başörtülü kadın havuza alınmadı' iddiası! TSYD'den açıklama
Malatya'da menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Malatya'da menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
Marmara için sağanak uyarısı
Marmara için sağanak uyarısı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti tüzüğünde yapılacak değişikliklerle ilgili görüşmek için bir araya geldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2024 23:46, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 23:51
Yazdır
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin Ankara'da gerçekleştirilen İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini söylemişti. CHP Genel Başkanı Özel ve eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu, saat 20.25'te Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Mogan Tesisi'nde bir araya geldi. Parti tüzüğünde yapılacak değişiklikler ile ilgili yapılan görüşmeye, ilk olarak Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, ardından aynı araç içerisinde Özel ve Yavaş, daha sonra da Kılıçdaroğlu geldi. Basına kapalı olarak yaklaşık iki buçuk saat süren görüşme ilk olarak Kılıçdaroğlu, ardından Özel ve Yavaş'ın tesislerden çıkışıyla sona erdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber