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2 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları

2 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2024 00:01, Son Güncelleme : 02 Eylül 2024 00:03
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2 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yargıtay Başkanlığında düzenlenecek "2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni"ne katılacak.

(Ankara/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi toplantısına, 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni'ne ve parti genel merkezindeki kapalı grup toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/10.00/14.00/16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ ile Shell arasında LNG anlaşması imzalanması programı çerçevesinde Shell Üst Yöneticisi Wael Sawan ile bir araya gelecek.

(Ankara/10.45)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(İstanbul/11.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Fransa'da devam edilecek. Milli sporcular 8 branşta mücadele verecek.

(Paris/10.00/22.20)

2- A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 6 Eylül'de deplasmanda Galler, 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile yapacağı maçlar için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde toplanıp hazırlıklara başlayacak.

(İstanbul/18.30)

3- Trendyol 1. Lig'in 4. haftası, Amed Sportif Faaliyetler-Kocaelispor maçıyla sona erecek.

(Şanlıurfa/21.00)

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