Eskişehir'de midibüs yoldan çıktı: 14 polis yaralandı

Mama paraları at yarışına gitmiş
Mama paraları at yarışına gitmiş
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den şube kaydı ve kayıt ücreti açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den şube kaydı ve kayıt ücreti açıklaması
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı partisinden istifa etti
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı partisinden istifa etti
KYK yurt ücretlerine yüzde 50 zam
KYK yurt ücretlerine yüzde 50 zam
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'yeni müfredat' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'yeni müfredat' açıklaması
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
AK Parti'de MKYK toplanıyor: Kadrolarda yenilenme için geri sayım
AK Parti'de MKYK toplanıyor: Kadrolarda yenilenme için geri sayım
Bakan Bolat: Türkiye'nin Ağustos ihracatı 22,1 milyar dolar oldu
Bakan Bolat: Türkiye'nin Ağustos ihracatı 22,1 milyar dolar oldu
Bakan Tekin, Mesleki Çalışma Döneminde öğretmenlere hitap etti
Bakan Tekin, Mesleki Çalışma Döneminde öğretmenlere hitap etti
Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine girdik
Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine girdik
Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak
Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,5 büyüdü
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,5 büyüdü
Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapacağız
Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapacağız
İstanbul'da uyum haftası trafiği
İstanbul'da uyum haftası trafiği
RTÜK'ten YouTube hazırlığı: Sokak röportajlarına düzen getirilecek
RTÜK'ten YouTube hazırlığı: Sokak röportajlarına düzen getirilecek
Döviz ve altın dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Döviz ve altın dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Okullarda uyum programı bugün başlıyor
Okullarda uyum programı bugün başlıyor
Yılsonuna kadar 11 girişime daha yatırım yapacak
Yılsonuna kadar 11 girişime daha yatırım yapacak
Depreme karşı 330 bin bina güçlendirmeyle kurtarılabilir
Depreme karşı 330 bin bina güçlendirmeyle kurtarılabilir
Artıları ve eksileriyle 2. elde yeni dönem
Artıları ve eksileriyle 2. elde yeni dönem
Emekli maaşında yeni sistem önerisi!
Emekli maaşında yeni sistem önerisi!
Bakan Işıkhan: SGK borçlarının en kısa sürede tahsil yoluna gideceğiz
Bakan Işıkhan: SGK borçlarının en kısa sürede tahsil yoluna gideceğiz
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
Maliye'den vergi yüzsüzü olmak istemeyenlere çağrı
Maliye'den vergi yüzsüzü olmak istemeyenlere çağrı
Yeni müfredatın 'beceri temelli' yeni ders kitapları hazır
Yeni müfredatın 'beceri temelli' yeni ders kitapları hazır
Annesiyle soyadı farklı olan çocuğa Yargıtay'dan karar
Annesiyle soyadı farklı olan çocuğa Yargıtay'dan karar
Randevusunu beklerken hayatını kaybetti
Randevusunu beklerken hayatını kaybetti
18 saatte söndürülen yangında 15 hektar kızılçam ormanı yandı
18 saatte söndürülen yangında 15 hektar kızılçam ormanı yandı
Yeni mezun astsubaylar cemaat mensuplarını hedef aldı
Yeni mezun astsubaylar cemaat mensuplarını hedef aldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Eskişehir'de midibüs yoldan çıktı: 14 polis yaralandı

Eskişehir'de, midibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 14 polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2024 07:25, Son Güncelleme : 02 Eylül 2024 11:15
Yazdır

Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolunun Karapazar mevkisinde seyreden Ş.P. idaresindeki 26 DF 596 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kazada, midibüs sürücüsü ile 14 polis memuru hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz da hastaneleri ziyaret ederek, yaralı personelin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kazada yaralanan polislerin Seyitgazi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda görevli oldukları ve program sonrası il merkezine dönüş için yola çıktıkları öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber