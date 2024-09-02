Yılsonuna kadar 11 girişime daha yatırım yapacak

Küresel anlamda para bolluğunda sıkıntı-nın yaşandığı 2024 ilk yarısını geride bıraktık. Tüm dünyada baş gösteren enflas-yon ve belirsizlik, yatırımla-rın da önceki yıllara kıyasla yavaşlamasına ve azalması-na neden oldu. Yatırımcı ilgi-sinin daha çok düşük değer-lemeli girişimlere yöneldiği bu süreçte, girişim ve yatırım ekosisteminin tüm zorlukla-ra rağmen büyüdüğü görül-dü. Bu durum, birçok yeni ya-tırım fonunun kurulmasın-da da etkili oldu. 2023 yılı aralık ayı verilerine gö-re, Türkiye'de 270 adet girişim sermayesi yatı-rım fonu varlığını sür-dürüyor.

Özel yatırım şirketle-ri tarafından yönetilen bu fonlar, yatırımcılardan toplanan sermaye ile yeni işletme-lere ve girişim-lere yatırım yap-mada kullanılır ve girişimcilerin yaratıcı fikirle-rinin yanı sıra ye-ni üretim yöntem-lerini hayata geçirebilmeleri için de gereken finansman ih-tiyaçlarını karşılar. Bu amaç-la 2011 yılında Türkiye'nin ilk kurumsal girişim serma-yesi fonu olarak kuruldukları-nın bilgisini veren 212 Kuru-cu Kurucu Ortağı Ali Karabey, 212'nin kuruluş hikayesini DÜNYA Gazetesi'ne anlattı.

Kuruldukları yıldan bu ya-na aradan geçen 13 yılın so-nunda Türkiye'den çıkan glo-bal çapta faaliyet gösteren bir VC (Girişim Sermayesi) ha-line geldiklerini belirten 212 Kurucu Ortağı Ali Karabey, "Bölgesel ve küresel fonları-mız dahil toplam 7 fonumuz bulunuyor. İlk fonumuz 30 milyon dolar, ikinci fonumuz ise 50 milyon euro büyüklü-ğe sahip. Geçen yıl 70 milyon euroya ulaştırmayı he-deflediğimiz üçüncü fonumuzu kurduk. Bunlara ek olarak 2022'nin sonunda erken aşama giri-şimlere odaklanan girişim sermayesi yatırım fonumuz Simya VC ve 2023'ün son çeyreğinde Türkiye'nin ilk di-key derin teknoloji fonu 212 NexT'i hayata geçirdik. Şu ana kadar toplam 40'tan fazla şir-kete, 70 milyon Euro'nun üze-rinde yatırım yaptık" diye ko-nuştu.

"Diaspora için de desteklerimizi sürdüreceğiz"

2012 yılsonu hedeflerine ilişkin de konuşan Karabey, "B2B alanında küresel ölçek-te büyüyen teknoloji şirket-lerine önümüzdeki dönem de de yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca, gelişmiş pa-zarlardaki ülkelerde şirketi-ni kurmuş ve kendi ülkesiyle bağları olan girişimciler (di-aspora) için de desteklerimizi sürdüreceğiz. Öte yandan Trio Mobil'de olduğu gibi portföyü-müzde yer alan bazı şirketleri-mize devam yatırımı yapmayı planlıyoruz. Yılsonuna kadar bölgesel fonlarımız, Simya ve 212 NexT fonlarımızla birlik-te toplam 11 girişime yatırım yapmayı hedefliyoruz" ifade-lerini kullandı.

"Derin teknoloji girişimlerine yatırım yapıyoruz"

212'nin yatırım stratejileri-ne ilişkin de bilgi veren Ali Ka-rabey, "212 olarak farklı coğ-rafyalarda yatırım yapan fon-larımız bulunuyor. Bölgesel fonlarımızla Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa ile MENA bölge-sinde, büyüme aşamasındaki teknoloji şirketlerini odağı-mıza alıyoruz. Özellikle ABD ve Batı Avrupa gibi pazarlarda şirket kurmuş, Türk ve diğer gelişmekte olan ülke girişim-ciler de radarımızda bulunu-yor.

212 NexT fonu ile de küre-sel çapta derin teknoloji giri-şimlerine yatırım yapıyoruz" dedi. Yatırım kararlarında ne-lerin etkili olduğuna ilişkin detay veren Karabey, "Giri-şimcilerin, küresel bir soruna çözüm üretmesi, güçlü ve ye-tenekli bir ekip olması, müş-teri memnuniyetine odaklan-ması ve yatırımcılarla doğru iletişim kuran bir yapıya sa-hip olması etkili oluyor" diye ekledi.

Üçüncü fonda hedef 70 milyon euro

Geçen yılın sonunda kurdukları üçüncü bölgesel fona ilişkin konuşan Karabey, "Yeni kurduğumuz bölgesel fonla Türkiye'de üçüncü fonunu kuran ilk VC olduk. 70 milyon euroya ulaşmasını hedeflediğimiz üçüncü fonumuzun odağında Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi'nde faaliyet gösteren girişimlerin yanı sıra gelişmiş pazarlardaki ülkelerde şirketini kurmuş ancak kendi ülkesiyle bağları olan girişimler (diaspora) yer alıyor.

Hedefimiz; özellikle gelişmekte olan pazarlardaki teknoloji odaklı yatırımlarımıza ağırlık vermek. Bu bölgelerdeki yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji şirketlerine yönelik yatırımlarımızı sürdürmeyi planlıyoruz. Ayrıca bu sene odağımızda olan bölgelerdeki farklı sektörlerden girişimleri portföyümüze katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

212 NexT'in 2024büyüme öngörüsü 30 milyon dolar

2023 yılının son çeyreğinde ise Türkiye'nin ilk dikey odaklı derin teknoloji fonu 212 NexT'i hayata geçirdiklerini hatırlatan Karabey, "212 NexT, kimyadan tekstile, ambalajdan enerjiye, otomotivden elektroniğe birçok farklı sektörden şirketlerin değer önerilerini güçlendirecek yenilikçi malzeme teknolojilerine ulaşabilecekleri bir fayda yaratmayı hedefliyor. Ayrıca yatırımcılarıyla birlikte çalışıp onların network ve bilgi birikimlerinin katkılarıyla portföy girişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Böylece 212 NexT, yatırımcılarına yeni teknolojileri takip edebilecekleri bir platform oluşturarak endüstri ve startup dünyası arasında bir köprü görevi görmeyi amaçlıyor. Öncü yatırımcısı Akkök Holding olan bu fonun büyüklüğünü farklı yatırımcıların da dahil olmasıyla 2024 yılı sonunda 30 milyon dolara taşımayı hedefliyoruz. Bu fonumuzun yönetimi için de alanında uzman Gizem Yağız ve Çağlar Urcan ile çalışıyoruz. 212 olarak farklı alanlara adım attığımızda, gerekli bilgi ve uzmanlığa sahip ekiplerle çalışmaya önem veriyoruz" dedi.

Birol BOZKURT