İşçi emeklisi çalışırsa aylığı kesilir mi? memurluk süresine ikramiye alabilir mi?
İşçi statüsünden emeklilik sonrası çalışmaya başlama halinde durumlarına ve isteklerine bağlı olarak aylıkları kesilir veya kesilmeksizin çalışma imkanları da olur. Memur hizmetine ikramiye alabilme şartları da bulunur.
Soru : İyi günler. İlk defa 2006 yılında ssk' lı olarak özel sektörde çalışıp
sonrasında ise 2009 yılında kamu personeli olarak atandım. Emekliliğime son
5 yıl kala istifa edip tekrar özel sektörde çalışıp ssk' dan emekli olduğum
takdirde memur olarak çalıştığım sürelere ait emekli ikramiyesini alabilir miyim
ve emekli olduktan sonra maaşım kesilmeksizin özel sektörde tekrar çalışabilir
miyim? Teşekkür ederim.
Detaylar/Değerlendirmeler:
1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlayıp bu tarihten sonra işçi statüsünden emeklilik
sonrası çalışmaya başlama durumu:
5510 sayılı Kanun Geçici Madde 1 hükmü gereği işçi statüsünden emeklilik sonrasında
yeniden çalışmaya başlanılması halinde yaşlılık aylıklarının kesilmesinde 5510
sayılı Kanun öncesinde yer alan hükümler uygulanmaktadır. Yani bu durumda 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine bakılması gerekmektedir.
Ayrıca, 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü de sadece kamuya ait işyerlerinde
emeklilik sonrası çalışmaya başlayanların bu aylıkları bu maddede yer alan istisnalar
hariç otomatik olarak kesilmektedir.
Özetle;
- İşçi statüsünde emekli olan kişi kamu işyerlerinde göreve başlarsa aylıklarının
kesileceğini,
- İşçi statüsünde emekli olan kişi şayet sosyal güvenlik destek primine, yani
iş kazası ve meslek hastalığı yönüyle prim ödenmek suretiyle çalışırsa aylıklarının
kesilmeyeceğini,
- İşçi statüsünde emekli olan kişi yine işçi statüsünde tüm sigorta kollarına,
yani malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları yönüyle prim ödenmek suretiyle çalışırsa
aylıklarının kesileceğini,
Değerlendirmekteyiz.
Memurluk süresine ikramiye ödenip ödenemeyeceği konusu:
1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memurluk hizmetine başlayanların emekli
ikramiyesi konusu 5434 sayılı Kanun Ek Madde 82 hükmünde yer almaktadır.
Bu maddede en önemli konu, memurluk hizmet süresine emekli ikramiyesi ödenebilmesi
için emekli olacağı tarihteki son çalışma statüsünün memur olması şartıdır.
Dolayısıyla da memurluktan ayrılan ve işçi olarak çalışan kişinin emekli olacağı
tarihteki son statüsü memur olamayacağı için memurluk hizmetine karşılık emekli
ikramiyesi de alamayacağını değerlendirmekteyiz. Bu konuda yapmış olduğumuz
değerlendirmelerimiz için,
1 Ekim 2008 sonrası memur olan emekli ikramiyesi alır mı?
5510'a tabi memurların emeklilik ikramiyesi alma şartında önemli husus
ziyaret edilebilir.
Sonuç bağlamında sizin için söylenebilecek hususlar şöyle olacaktır:
1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memurluk hizmetine başlamış olduğunuz için işçi olarak çalışırken emekli olmanız halinde memurluk hizmetinize karşılık emekli ikramiyesi ödemesi yapılamayacağını,
Emeklilik sonrası özel sektörde iş kazası ve meslek hastalığı primi ödenmek suretiyle çalışılması halinde yaşlılık aylıklarınızın ödenmeye devam edilmesi gerektiğini, Değerlendirmekteyiz.