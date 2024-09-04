İşçi emeklisi çalışırsa aylığı kesilir mi? memurluk süresine ikramiye alabilir mi?

Soru : İyi günler. İlk defa 2006 yılında ssk' lı olarak özel sektörde çalışıp sonrasında ise 2009 yılında kamu personeli olarak atandım. Emekliliğime son 5 yıl kala istifa edip tekrar özel sektörde çalışıp ssk' dan emekli olduğum takdirde memur olarak çalıştığım sürelere ait emekli ikramiyesini alabilir miyim ve emekli olduktan sonra maaşım kesilmeksizin özel sektörde tekrar çalışabilir miyim? Teşekkür ederim.



Detaylar/Değerlendirmeler:



1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlayıp bu tarihten sonra işçi statüsünden emeklilik sonrası çalışmaya başlama durumu:



5510 sayılı Kanun Geçici Madde 1 hükmü gereği işçi statüsünden emeklilik sonrasında yeniden çalışmaya başlanılması halinde yaşlılık aylıklarının kesilmesinde 5510 sayılı Kanun öncesinde yer alan hükümler uygulanmaktadır. Yani bu durumda 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine bakılması gerekmektedir.



Ayrıca, 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü de sadece kamuya ait işyerlerinde emeklilik sonrası çalışmaya başlayanların bu aylıkları bu maddede yer alan istisnalar hariç otomatik olarak kesilmektedir.

Özetle;



- İşçi statüsünde emekli olan kişi kamu işyerlerinde göreve başlarsa aylıklarının kesileceğini,



- İşçi statüsünde emekli olan kişi şayet sosyal güvenlik destek primine, yani iş kazası ve meslek hastalığı yönüyle prim ödenmek suretiyle çalışırsa aylıklarının kesilmeyeceğini,



- İşçi statüsünde emekli olan kişi yine işçi statüsünde tüm sigorta kollarına, yani malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları yönüyle prim ödenmek suretiyle çalışırsa aylıklarının kesileceğini,

Değerlendirmekteyiz.



Memurluk süresine ikramiye ödenip ödenemeyeceği konusu:



1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memurluk hizmetine başlayanların emekli ikramiyesi konusu 5434 sayılı Kanun Ek Madde 82 hükmünde yer almaktadır.



Bu maddede en önemli konu, memurluk hizmet süresine emekli ikramiyesi ödenebilmesi için emekli olacağı tarihteki son çalışma statüsünün memur olması şartıdır.



Dolayısıyla da memurluktan ayrılan ve işçi olarak çalışan kişinin emekli olacağı tarihteki son statüsü memur olamayacağı için memurluk hizmetine karşılık emekli ikramiyesi de alamayacağını değerlendirmekteyiz. Bu konuda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için,



1 Ekim 2008 sonrası memur olan emekli ikramiyesi alır mı?



5510'a tabi memurların emeklilik ikramiyesi alma şartında önemli husus



ziyaret edilebilir.



Sonuç bağlamında sizin için söylenebilecek hususlar şöyle olacaktır:



1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memurluk hizmetine başlamış olduğunuz için işçi olarak çalışırken emekli olmanız halinde memurluk hizmetinize karşılık emekli ikramiyesi ödemesi yapılamayacağını,

Emeklilik sonrası özel sektörde iş kazası ve meslek hastalığı primi ödenmek suretiyle çalışılması halinde yaşlılık aylıklarınızın ödenmeye devam edilmesi gerektiğini, Değerlendirmekteyiz.

