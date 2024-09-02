Borsa yeniden 10.000 puanın üzerine çıktı

TSYD havuzunda öğretmene 'başörtüsü ayrımcılığı' iddiasına soruşturma
TSYD havuzunda öğretmene 'başörtüsü ayrımcılığı' iddiasına soruşturma
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
Narin'in kaybolmasına ilişkin soruşturmada amcası tutuklandı
Narin'in kaybolmasına ilişkin soruşturmada amcası tutuklandı
Dolar yeniden 34 TL'nin altına geriledi
Dolar yeniden 34 TL'nin altına geriledi
Bakan Tekin'den öğretmenlere 'sınıf annesi' hatırlatması
Bakan Tekin'den öğretmenlere 'sınıf annesi' hatırlatması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni anayasaya hazırdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni anayasaya hazırdır
Ankara'da kırılan inşaat iskelesinden düşen 3 işçi öldü
Ankara'da kırılan inşaat iskelesinden düşen 3 işçi öldü
Türkiye BRICS üyeliği için resmen başvurdu
Türkiye BRICS üyeliği için resmen başvurdu
Teğmenlerle ilgili soruşturma iddiasına MSB'den açıklama
Teğmenlerle ilgili soruşturma iddiasına MSB'den açıklama
Otomotiv endüstrisi ağustosta en fazla ihracat yapan sektör oldu
Otomotiv endüstrisi ağustosta en fazla ihracat yapan sektör oldu
Mama paraları at yarışına gitmiş
Mama paraları at yarışına gitmiş
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı partisinden istifa etti
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı partisinden istifa etti
KYK yurt ücretlerine yüzde 50 zam
KYK yurt ücretlerine yüzde 50 zam
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'yeni müfredat' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'yeni müfredat' açıklaması
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
AK Parti'de MKYK toplanıyor: Kadrolarda yenilenme için geri sayım
AK Parti'de MKYK toplanıyor: Kadrolarda yenilenme için geri sayım
Bakan Bolat: Türkiye'nin Ağustos ihracatı 22,1 milyar dolar oldu
Bakan Bolat: Türkiye'nin Ağustos ihracatı 22,1 milyar dolar oldu
Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine girdik
Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine girdik
Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak
Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,5 büyüdü
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,5 büyüdü
İstanbul'da uyum haftası trafiği
İstanbul'da uyum haftası trafiği
RTÜK'ten YouTube hazırlığı: Sokak röportajlarına düzen getirilecek
RTÜK'ten YouTube hazırlığı: Sokak röportajlarına düzen getirilecek
Döviz ve altın dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Döviz ve altın dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Okullarda uyum programı bugün başlıyor
Okullarda uyum programı bugün başlıyor
Yılsonuna kadar 11 girişime daha yatırım yapacak
Yılsonuna kadar 11 girişime daha yatırım yapacak
Depreme karşı 330 bin bina güçlendirmeyle kurtarılabilir
Depreme karşı 330 bin bina güçlendirmeyle kurtarılabilir
Artıları ve eksileriyle 2. elde yeni dönem
Artıları ve eksileriyle 2. elde yeni dönem
Emekli maaşında yeni sistem önerisi!
Emekli maaşında yeni sistem önerisi!
Bakan Işıkhan: SGK borçlarının en kısa sürede tahsil yoluna gideceğiz
Bakan Işıkhan: SGK borçlarının en kısa sürede tahsil yoluna gideceğiz
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa yeniden 10.000 puanın üzerine çıktı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,82 değer kazanarak 10.110,18 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2024 18:36, Son Güncelleme : 02 Eylül 2024 18:38
Yazdır
Borsa yeniden 10.000 puanın üzerine çıktı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 276,96 puan artarken, toplam işlem hacmi 87,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,65, holding endeksi yüzde 2,84 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 2,85 ile spor olarak belirlendi.

Analistler, küresel pay piyasalarının, başta ABD'deki istihdam raporu olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladığını söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını bu aydan itibaren yavaş yavaş gevşeteceği fiyatlanırken, yıl sonuna kadar atılacak adımların büyüklüğü belirsizliğini koruyor.

Yarın veri gündeminde yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ISM imalat sanayi PMI ve inşaat harcamalarının öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puan seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustosta Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,64 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin ağustos enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun, yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber