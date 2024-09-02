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Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine girdik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yakında OVP'yi kamuoyuyla paylaşacağız. İyileşen güven ve istikrar ortamını pekiştirmek ve hedeflere ulaşmak için adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Eylül 2024 10:42, Son Güncelleme : 02 Eylül 2024 10:42
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Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine girdik

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran dönemi) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Açıklanan verinin ardından bir değerlendirme yayınlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ekonomisi 2024 yılı ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 2,5 büyüdü. Böylece yılın ilk yarısında yıllık büyüme yüzde 3,8 oldu. Yıllıklandırılmış milli gelir ikinci çeyrek itibarıyla 1,2 trilyon doları aştı.

Takvim ve köprü günlerinin ekonomik aktiviteyi etkilediği ikinci çeyrekte ekonomimizin yüzde 23'ünü oluşturan sanayi sektörü daralırken sanayi hariç diğer tüm sektörlerde büyüme devam etti.

Ekonomide dengelenme sürüyor, iç talebin büyümeye verdiği katkı 1,2 puana gerilerken net dış talebin pozitif katkısı 1,3 puan oldu.

İşsizlik oranının yüzde 8,8 ile yatay seyrettiği ikinci çeyrekte istihdam geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 milyon kişi, bir önceki çeyreğe göre 205 bin kişi arttı.

Öncü göstergeler yılın üçüncü çeyreğinde büyümede dengelenmenin sürdüğüne işaret ediyor. 2024 yıl genelinde iç talebin büyümeye daha az katkı verdiği dengeli bir büyüme kompozisyonu öngörüyoruz.

Öngörülebilir ve uluslararası normlara uygun politikalarımız ekonomimizi güçlendiriyor. Büyümede dengelenme başladı, cari açık daraldı, risk primi azaldı, dış kaynak girişleri arttı, rezervler iyileşti ve dezenflasyon sürecine girdik.

YAKINDA OVP'Yİ KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ

Yakın zamanda 2025-27 dönemi Orta Vadeli Programımızı kamuoyu ile paylaşacağız. İyileşen güven ve istikrar ortamını pekiştirmek ve program hedeflerimize ulaşmak için adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.

Öncelikli amacımız olan kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak sürdürülebilir büyümenin zeminini sağlamlaştıracak; katma değerli üretimi, istihdamı, yatırımı ve ihracatı destekleyerek büyümenin potansiyelini ve vatandaşlarımızın refahını artıracağız."

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