Dolar yeniden 34 TL'nin altına geriledi
Haftaya 34,07 TL'den başlayan dolar, günü 33,93 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2024 17:24, Son Güncelleme : 02 Eylül 2024 17:25
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin perşembe ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|34,0760
|34,0770
|33,9370
|33,9380
|Avro
|37,7560
|37,7570
|37,6080
|37,6090
|Sterlin
|44,8480
|44,8620
|44,5920
|44,6050
|İsviçre frangı
|40,2270
|40,2300
|39,8190
|39,8290
|ANKARA
|ABD doları
|34,0460
|34,1260
|33,9070
|33,9870
|Avro
|37,7160
|37,7960
|37,5680
|37,6480
|Sterlin
|44,7880
|44,9980
|44,5320
|44,7420