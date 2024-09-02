Bakan Bolat: Türkiye'nin Ağustos ihracatı 22,1 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Bolat, ağustos ayında ihracatın 2023'ün aynı ayına göre yüzde 2,4 artış ile 22,1 milyar dolar olduğunu ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek ağustos ihracatı olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu. Son 34 ayın en düşük ticaret açığı da ağustosta gerçekleşti. Dış ticaret açığı ağustosta yüzde 43,4 azalarak 4,9 milyar dolara geriledi.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Burada özellikle biraz önce büyüme verileri açıklandı. Burada da aşağı yukarı son bir yıldır güçlü bir parasal sıkılaşmanın taleple alakalı yönlendirmenin etkisiyle 2024 yılı ikinci çeyrekte büyüme oranında yavaşlama olmakla birlikte tam 16 çeyrek üst üste pozitif olumlu büyüme kaydedilmiştir. 2024 yılı ikinci çeyrek büyüme oranı yüzde 2,5 olarak açıklandı. Mal ve hizmet ihracatının büyümeye etkisi net 1.3 puan oldu. İkinci çeyrekteki büyümenin yarısı net mal ve hizmet ihracatından katkı olarak gelmiştir.

İhracatta ağustos rekoru kırıldı

Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Ağustos ayı ihracatını bu Ağustos'ta elde ettik. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Ağustos ayı ihracatı yüzde 2,4 artışla 22,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rekorla birlikte son 13 ayın 9 ayında ihracatımız aylık rekorlar kırdı. 262 milyar dolar yıllık mal ihracatı gerçekleşti bu son 1 yılda ihracatın 8,9 milyar dolar artış anlamına geliyor. Değer itibarıyla 8.9 yani 9 milyar dolarlık net artış sağlamış oldu. Dış ticaret açığındaki azalma devam ediyor. Son 34 ayın en düşük ticaret açığı Ağustos'ta gerçekleşti, 4.9 milyar dolar ile. 34 ay önce daha düşüktü. İthalatta azalma trendi devam ediyor, ithalat Ağustos'ta 27 milyar dolara geriledi, yüzde 10,8'lik gerileme söz konusu, değer olarak 3,3 milyar dolar azaldı.

Dış ticaret açığı geriledi

Ağustos ayında yüzde 43.4 oranında dış ticaret açığımız azaldı. Yaklaşık 4.9 milyar dolar ile. Son 34 ayın en düşük ticaret açığı ağustosta gerçekleşti. Son 13 ayın 11'inde dış ticaret açığımız azaldı. Bu sonuçlar ülkemiz adına çok sevindirici. 8 aylık verilerde mal ihracatında yüzde 3.9 artış sağlandı ve 170.8 milyar dolara yaklaştı. İlk 8 ayda mal ihracatındaki artış 6.3 milyar dolar oldu. Böylece 2023'ün aynı döneminde 164.5'tan 170.8 milyar dolara yükseldik. Sonuçta 8 ayda dış ticaret açığımız 33.6 oranında azalarak 55 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da ilk 8 ayda bu yıl 75.7'ye yükseldi. Burada da 9.1 puanlık artış var. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 66.6'ydı.

Ocak-Ağustos'ta ithalat geçen yılın aynı döneminde 247 milyar dolarken bu yıl 225,7 milyar dolara geriledi. Dış ticaret dengesi gerçekten iyileşiyor ve son 1 yılda dış ticaret açığımız 78.6 milyar dolara geriledi. Bir yıl önce aynı rakam yıllıkta 118.6 milyar dolardı. Son bir yılda dış ticaret açığımızda 40 milyar dolar gerileme sağlandı."