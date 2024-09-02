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AK Parti'de MKYK toplanıyor: Kadrolarda yenilenme için geri sayım

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı, yarın AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıda, AK Parti'nin 8'inci büyük olağan kongresi için karar alınması gündemde.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 02 Eylül 2024 11:50, Son Güncelleme : 02 Eylül 2024 11:50
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AK Parti'de MKYK toplanıyor: Kadrolarda yenilenme için geri sayım

Kongre kararı 3 Eylül'de alınacak olsa da AK Parti değişimin mutfak çalışmalarına 31 Mart yerel seçimlerinin ardından başlamıştı. Bu nedenle parti tarafından standart kongre sürecinin dışına çıkılacak. AK Parti olağan kongreleri normalde 1 yıl sürüyor. Bu defa kongrelerde biraz daha farklı bir yöntem izlenecek.

2025 ilkbaharı bitmeden kongre takvimi tamamlanmış olacak. Özellikle nüfusu 100 bin üzeri olan il ve ilçelerde kongrelerde daha katılımcı, delegelerin kanaatlerinin alındığı, öğleden önce merkez seçimin olacağı, öğleden sonra geniş istişarelerin yapılacağı bir yol izlenecek. MYK üyeleri büyükşehirlerdeki kongrelere katılacak. MKYK'da ki değişim inisiyatifi Erdoğan'da olacak. Erdoğan İstanbul ve Ankara il kongrelerine katılacak.

Geri sayım başladı

AK Parti'de büyük kongre kararı için geri sayım başladı. Yarınki MKYK toplantısında kongre kararı alınarak kongrede yapılacaklar kararlaştırılacak. AK Parti, 14 Ağustos 2001'de kurulduktan 15 ay sonra girdiği ilk genel seçimde iktidara geldi. 22 yıldır iktidarını sürdüren AK Parti, Türk siyasi tarihine damgasını vurdu.

AK Parti, kurulduğundan itibaren dördü olağanüstü, yedisi olağan olmak üzere toplam 11 kongre yaptı. AK Parti, 1. Olağan Büyük Kongresi'ni, 59. Hükümet'in kurulmasından yaklaşık 7 ay sonra 12 Ekim 2003'te yaptı ve genel başkanlığa, geçerli oyların tamamını alan Erdoğan seçildi. Partinin sekizinci olağan kongresi için hazırlıklar yapılıyor.

Kadro yenilenecek

AK Parti son olağan kongresini 24 Mart 2021'de son olağanüstü kongresini ise Ekim 2023'te gerçekleştirmişti. 2025 yılında yapılacak büyük kongrenin belde, ilçe, illerde ilkbahara kadar tamamlanmasının ardından Mayıs 2025 yılında olağan kongreye gidilmesi bekleniyor. Büyük kongre 31 Mart seçimlerinin ardından yapılması beklenen değişimin de işaret fişeği olacak. Kongrelerde parti kadrolarında değişime gidilmesi bekleniyor.

Kongre kararının alınması ile olağan kongre süreci işletilecek. Belde, ilçe, il ve büyük kongre yapılacak. Ramazan bayramına kadar il kongrelerinin tamamlanması mayıs 2025'te ise büyük kongreye gidilmesi planlanıyor. 110 üyeden oluşan MKYK'daki değişim kararını Erdoğan verecek.

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