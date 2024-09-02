İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası, ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 89'unun perakende fiyatı artarken, 29 ürünün fiyatı düştü, 124 ürünün fiyatı ise değişmedi.

İstanbul'da köprü geçiş ücreti yüzde 37,50 arttı

Ağustos ayında ulaştırma harcamaları grubunda yer alan köprü geçiş ücreti yüzde 37,50 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; konut harcamaları grubundan yüzde 29,57 ile yakıt (doğalgaz), gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 23,74 ile kıvırcık salata, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 20,77 ile maç giriş ücreti, gıda harcamaları çeşitli ve hazır yiyecekler alt grubundan yüzde 10,88 bal, yüzde 10,69 ile çay, yüzde 8,13 ile şişe su ücreti oldu.

Taze fasulye yüzde 45,66 ucuzladı

Ağustos ayında gıda harcamaları grubundan yaş kuru sebze ve meyve alt grubunda yer alan taze fasulye yüzde 45,66 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 36,69 ile sivri biber, yüzde 29,66 ile erik, yüzde 29,59 ile karpuz, yüzde 25,28 ile kavun, yüzde 23,39 şeftali, yüzde 19,31 armut, yüzde 14,22 ile yaş üzüm ve yüzde 10,31 ile kabak oldu.