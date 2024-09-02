KYK yurt ücretlerine yüzde 50 zam

DUVAR - 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ücretlerine yüzde 50 zam geldi. Bununla birlikte en düşük KYK ücreti 345 liradan 517 TL'ye, en yükseği ise 570 liradan 855 TL'ye çıktı.

Birinci tip oda ücretleri 345 TL'den 517,50 TL'ye, ikinci ve üçüncü tip odalar 405 TL'den 607,50 TL'ye yükseldi. En büyük artış altıncı tip odalara geldi. Bu tip odaların ücreti 570 TL'den 855 TL'ye çıktı.

Yeni fiyatlar şu şekilde:

1. TİP: 345 TL > 517,50 TL

2. TİP: 405 TL > 607,50 TL

3. TİP: 405 TL > 607,50 TL

4. TİP: 480 TL > 720 TL

5. TİP: 510 TL > 765 TL

6. TİP: 570 TL > 855 TL

KKTC: 750 TL > 1.125 TL