Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı partisinden istifa etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden refah partisinden istifa etti.

31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mehmet Kasım Gülpınar, 46 bin 770 oy farkı ile Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

İSTİFASI GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın seçilmesinin hemen ardından sürekli Yeniden Refah Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye geçeceği konuşuldu.

Kasım Gülpınar bu iddialara meclis toplantısında cevap verdi. Gülpınar, görüşmelerin olduğunu fakat henüz net bir şeyin olmadığını belirtti.

BEKLENEN İSTİFA GELDİ

Açıklamadan 22 gün sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nde istifa etti.