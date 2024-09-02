Bakan Tekin'den mülakat ve öğretmen ataması açıklaması

Bakan Tekin'den öğretmenlere 'sınıf annesi' hatırlatması
Bakan Tekin'den öğretmenlere 'sınıf annesi' hatırlatması
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Toplumun iç barışı için adalet vazgeçilmezdir
Erdoğan: Toplumun iç barışı için adalet vazgeçilmezdir
Ankara'da kırılan inşaat iskelesinden düşen 3 işçi öldü
Ankara'da kırılan inşaat iskelesinden düşen 3 işçi öldü
Narin Güran'ın amcası için tutuklama talebi
Narin Güran'ın amcası için tutuklama talebi
Türkiye BRICS üyeliği için resmen başvurdu
Türkiye BRICS üyeliği için resmen başvurdu
Teğmenlerle ilgili soruşturma iddiasına MSB'den açıklama
Teğmenlerle ilgili soruşturma iddiasına MSB'den açıklama
Yolcu otobüsü tomruk yüklü kamyonla çarpıştı: 2 ölü
Yolcu otobüsü tomruk yüklü kamyonla çarpıştı: 2 ölü
Otomotiv endüstrisi ağustosta en fazla ihracat yapan sektör oldu
Otomotiv endüstrisi ağustosta en fazla ihracat yapan sektör oldu
Mama paraları at yarışına gitmiş
Mama paraları at yarışına gitmiş
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı partisinden istifa etti
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı partisinden istifa etti
KYK yurt ücretlerine yüzde 50 zam
KYK yurt ücretlerine yüzde 50 zam
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'yeni müfredat' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'yeni müfredat' açıklaması
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
AK Parti'de MKYK toplanıyor: Kadrolarda yenilenme için geri sayım
AK Parti'de MKYK toplanıyor: Kadrolarda yenilenme için geri sayım
Bakan Bolat: Türkiye'nin Ağustos ihracatı 22,1 milyar dolar oldu
Bakan Bolat: Türkiye'nin Ağustos ihracatı 22,1 milyar dolar oldu
Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine girdik
Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine girdik
Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak
Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,5 büyüdü
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,5 büyüdü
İstanbul'da uyum haftası trafiği
İstanbul'da uyum haftası trafiği
RTÜK'ten YouTube hazırlığı: Sokak röportajlarına düzen getirilecek
RTÜK'ten YouTube hazırlığı: Sokak röportajlarına düzen getirilecek
Döviz ve altın dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Döviz ve altın dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Okullarda uyum programı bugün başlıyor
Okullarda uyum programı bugün başlıyor
Yılsonuna kadar 11 girişime daha yatırım yapacak
Yılsonuna kadar 11 girişime daha yatırım yapacak
Depreme karşı 330 bin bina güçlendirmeyle kurtarılabilir
Depreme karşı 330 bin bina güçlendirmeyle kurtarılabilir
Artıları ve eksileriyle 2. elde yeni dönem
Artıları ve eksileriyle 2. elde yeni dönem
Emekli maaşında yeni sistem önerisi!
Emekli maaşında yeni sistem önerisi!
Bakan Işıkhan: SGK borçlarının en kısa sürede tahsil yoluna gideceğiz
Bakan Işıkhan: SGK borçlarının en kısa sürede tahsil yoluna gideceğiz
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
Maliye'den vergi yüzsüzü olmak istemeyenlere çağrı
Maliye'den vergi yüzsüzü olmak istemeyenlere çağrı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Tekin'den mülakat ve öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, 20 bin öğretmen atama süreciyle ilgili, Danıştay kararından sonra öğretmen adaylarının mülakat sonuçlarını açıklayıp atamalarını yapacaklarını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2024 13:27, Son Güncelleme : 02 Eylül 2024 15:34
Yazdır
Bakan Tekin'den mülakat ve öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AA Editör Masası'nda öğretmen atamalarına dair açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "(Deprem bölgesi) 9 Eylül sabahı itibarıyla inşallah 11 ilin tamamında eğitim öğretim süreci hiçbir sıkıntı olmadan başlamış olacak." dedi.

1. ve 5. sınıfa kayıtlarda öğretmen ve şube tercihinde merkezi yerleştirme yapılacak

Çocukların artık 1. ve 5. sınıfa kayıt olduklarında öğretmen, şube tercihi konusunda okul müdürlerini zor durumda kalmasını önleyecek merkezi yerleştirmenin yapacağını belirten Tekin, "Okul müdürlerimize 'benim çocuğumu illa şu öğretmene yazdırın veya şu şubeye çocuğumu yazdırmak istiyorum' gibi ısrarın anlamı yok çünkü okul müdürlerimizin inisiyatifi yok." şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'in açıklamalarında öne çıkan ifadeler şöyle:

"- Kitap fiyatlarıyla ilgili denetimde sıkıntılı fiyat politikası belirleyen özel okullara yaptırım uyguluyoruz. Asgari ücretin 10 katı, 20 katı, üçüncüsünde de kapatma var.

- Özel okullarda Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onayladığı kitapları zorunlu hale getirdik. Ders kitaplarını okullara göndermiş olacağız, ilave kitaba ihtiyaç yok.

"Devamsızlıkla ilgili bir af gündemde yok"

- Hala 'bakanlık af yapar' beklentisiyle devamsızlık yapan öğrenciler olduğunu düşünüyorum. Devamsızlık ve sınıf tekrarıyla ilgili bir af gündemimizde yok.

- Mesleki ve teknik eğitim liseleri bünyesinde ortaokullar açmaya başlıyoruz. Nitelikli iş gücü yetişmesi açısından sektörle beraber ciddi adımlar atıyoruz.

- Hedefimiz müzik, sanat, spor ve meslek liselerinde çocuklarımızın bu anlamdaki becerileri ve yeteneklerini erken yaşlarda keşfedip ona uygun eğitim süreci planlamak.

Türkiye'deki Fransız okulları

- (Türkiye'deki Fransız okulları) '6 ay içinde uluslararası sözleşme imzalama noktasına gelmiş olacağız' dediler. Sözleşme imzalanana kadar öğrenci kaydına müsaade etmeyeceğiz.

"Öğretmen atamasını Danıştay kararından sonra yapacağız"

- (20 bin öğretmen atama süreci) Danıştay kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını açıklayıp atamalarını yapacağız."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber