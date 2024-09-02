Bakan Tekin'den mülakat ve öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AA Editör Masası'nda öğretmen atamalarına dair açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "(Deprem bölgesi) 9 Eylül sabahı itibarıyla inşallah 11 ilin tamamında eğitim öğretim süreci hiçbir sıkıntı olmadan başlamış olacak." dedi.

1. ve 5. sınıfa kayıtlarda öğretmen ve şube tercihinde merkezi yerleştirme yapılacak

Çocukların artık 1. ve 5. sınıfa kayıt olduklarında öğretmen, şube tercihi konusunda okul müdürlerini zor durumda kalmasını önleyecek merkezi yerleştirmenin yapacağını belirten Tekin, "Okul müdürlerimize 'benim çocuğumu illa şu öğretmene yazdırın veya şu şubeye çocuğumu yazdırmak istiyorum' gibi ısrarın anlamı yok çünkü okul müdürlerimizin inisiyatifi yok." şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'in açıklamalarında öne çıkan ifadeler şöyle:

"- Kitap fiyatlarıyla ilgili denetimde sıkıntılı fiyat politikası belirleyen özel okullara yaptırım uyguluyoruz. Asgari ücretin 10 katı, 20 katı, üçüncüsünde de kapatma var.

- Özel okullarda Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onayladığı kitapları zorunlu hale getirdik. Ders kitaplarını okullara göndermiş olacağız, ilave kitaba ihtiyaç yok.

"Devamsızlıkla ilgili bir af gündemde yok"

- Hala 'bakanlık af yapar' beklentisiyle devamsızlık yapan öğrenciler olduğunu düşünüyorum. Devamsızlık ve sınıf tekrarıyla ilgili bir af gündemimizde yok.

- Mesleki ve teknik eğitim liseleri bünyesinde ortaokullar açmaya başlıyoruz. Nitelikli iş gücü yetişmesi açısından sektörle beraber ciddi adımlar atıyoruz.

- Hedefimiz müzik, sanat, spor ve meslek liselerinde çocuklarımızın bu anlamdaki becerileri ve yeteneklerini erken yaşlarda keşfedip ona uygun eğitim süreci planlamak.

Türkiye'deki Fransız okulları

- (Türkiye'deki Fransız okulları) '6 ay içinde uluslararası sözleşme imzalama noktasına gelmiş olacağız' dediler. Sözleşme imzalanana kadar öğrenci kaydına müsaade etmeyeceğiz.

"Öğretmen atamasını Danıştay kararından sonra yapacağız"

- (20 bin öğretmen atama süreci) Danıştay kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını açıklayıp atamalarını yapacağız."