Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, hastaneye gelerek baba Yakup ile anne Eda Arslan'a başsağlığı dileklerini iletti.

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