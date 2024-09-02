Narin'in kaybolmasına ilişkin soruşturmada amcası tutuklandı
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amcası tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2024 18:05, Son Güncelleme : 02 Eylül 2024 18:06
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Gözaltına alınan Tavşantepe Köyü Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Narin Güran'ın babasının amcasının evi ve arabasında arama yapıldı