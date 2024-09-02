Kaçak Rus okulları, kaçak dersbaşı yaptı

Antalya, turizmde olduğu gibi yerleşik yaşamda da Ruslar başta olmak üzere Sovyetler Birliği'nden dağılan ülkelerin vatandaşları olarak bilinen BDT ülkeleri vatandaşlarının en çok tercih ettiği il konumunda. Antalya Valiliği'nin ağustos ayı verilerine göre, Antalya'daki 128 bin 103 yerleşik yabancıdan 32 bin 450'si Rusya Federasyonu, 20 bin 73'ü Kazakistan, 15 bin 272'si Ukrayna, 10 bin 754'ü Kırgızistan olmak üzere çoğunluğunu BDT ülkeleri vatandaşları oluşturuyor.

KAYIT DIŞI EĞİTİM SEKTÖRÜ

Antalya'da, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izinli faaliyet gösteren Konyaaltı, Muratpaşa ve Alanya ilçelerinde uluslararası nitelikte 3 Rus okulu bulunuyor. BDT ülkelerinden Antalya'da yerleşik yaşam süren vatandaşların çocukları da bu okullarda veya Türk okullarında eğitim-öğretim görebiliyor. Özellikle 2022 yılı şubat ayındaki Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yoğun göçle bu iki ülke vatandaşlarının Antalya'da birçok sektörde ortaya çıkan kayıt dışı faaliyetleri, eğitim sektöründe de yaşanıyor.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Mili Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan inceleme neticesinde ilk aşamada ortaya çıkan iki kaçak Rus okuluna yönelik verilen kapatma kararı sonrası 1'i kapatılırken, diğeri mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldı. Konyaaltı Belediyesi'nden alınan 'oyun evi' adı altındaki ruhsatla kaçak okul faaliyeti yaptığı tespit edilen ve yürütmeyi durdurma kararı alan Covorking Kids Katyusha Çocuk Oyun ve Aktivite Geliştirme Merkezi'nin hukuki ve idari süreçleri sürerken, söz konusu kaçak okulun 2 Eylül Pazartesi günü tıpkı Rusya'daki gibi dersbaşı yaptığına dair görüntüler ortaya çıktı.

NORMAL OKUL GİBİ DERSBAŞI YAPTILAR

Rusya'da her yıl okulların 1 Eylül'de açıldığını, bu sene pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 2 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim-öğretim döneminin başladığını belirten Antalya Özel Okullar Platformu sözcüsü ve ATSO meclis üyesi Kenan Çelik, Konyaaltı'nda Covorking Kids Katyusha Çocuk Oyun ve Aktivite Geliştirme Merkezi'nin tıpkı bir okul gibi bu sabah itibarıyla kaçak olarak dersbaşı yaptığını kaydetti. Velilerin tıpkı normal okula götürür gibi merkeze çocuklarını bıraktıklarını, bunun görüntülendiğini belirten Çelik, Antalya'daki kaçak okul faaliyetinin tüm sektöre büyük zarar verdiğini, bir an önce bu kaçak okulların kapatılması gerektiği çağrısında bulundu.

KAÇAK OKULLARIN PERSONELİNDEN İHBAR

Söz konusu çok sayıdaki kaçak okul, anaokulu ve kreşe yönelik ihbar aldıklarından bahseden Kenan Çelik, bu ihbarların tamamını il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderdiklerini söyledi. Çelik, anaokulu ve kreş olarak faaliyet gösteren kaçak Rus okullarından birinden gelen ihbarı da şöyle paylaştı:

"Merhabalar Kenan bey, sizi röportajlarda gördüm, okulları şikayet etmişsiniz. Rus okulları hakkında size yardımcı olmak istiyorum, iletişime geçebilirim. Bende videolar, fotoğraflar var. Dersler veriliyor Türkçe, Rusça. Okulda günde 3 sefer yemek veriliyor. Öğle saatlerinde 2-3 yaş ve 4-5 yaş çocuklar uyku saatine gidiyor ve hafta sonları parti veriliyor, gece partisi. Çocuklar okulda kalıyor, resmi tatiller verilmiyor, zamanında maaş vermiyor. Okulun kapanmasını istiyoruz."

GECE PARTİSİ BİLE VERİLİYOR

Bu kaçak okullarda çocukların akşam geç saatlere kadar kalabildiğini belirten Kenan Çelik, gece partileri bile verilebildiğini söyledi. Çelik, gece partilerine ilişkin kendilerine iletilen bu yasa dışı durumla ilgili görüntüleri de bu yönde devam ettirilen soruşturmalar kapsamında Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ilettiklerini dile getirdi.