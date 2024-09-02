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8 ayda nüfusunun 230 katı turist ağırladı

Fatih Sultan Mehmet Han'ın çeşmi cihan (dünyanın göz bebeği) olarak nitelendirdiği Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu Amasra ilçesi bu yılın ilk 8 ayında yaklaşık 23 bini Rusya'dan olmak üzere toplamda 1 milyon 500 bini aşkın yerli ve yabancı turisti ağırladı. Muhteşem doğası ve denizi ile görenlerin hayran kaldığı Amasra'ya 2025 yılında ise yaklaşık 3 milyon turistin gelmesi bekleniyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2024 17:18, Son Güncelleme : 02 Eylül 2024 17:19
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8 ayda nüfusunun 230 katı turist ağırladı

Fatih Sultan Mehmet Han'ın Trabzon seferine çıktığı 1461 yılında yol üstünde gördüğü ve "Lala Lala Çeşm-i Cihan bu mu ola" diyerek hayranlığını ifade ettiği Bartın'ın Amasra ilçesinde, bu yıl turizmde hedefler aşıldı. Bayram tatilleri ile yoğunluğun başladığı ilçeyi, 2025 yılının Ocak-Ağustos ayları arasında 1 milyon 500 bini aşkın yerli ve yabancı turist gezdi. Özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği Amasra, kruvaziyer turizmi ile Rusya'dan gelen yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor. Nüfusu 6 bin 600 olan ilçe, 8 ayda misafir ettiği insan sayısı ise 1 milyon 500 bin kişi aşarak, nüfusunun tam 230 katına ulaştı.

İnsan akınına uğradı

Türkiye'den ve Rusya'dan gelen turistler, muhteşem doğasına hayran kalırken, eşsiz doğasında denize girmenin keyfini de sürüyor. Turistler, ilçedeki Roma Dönemi'nden kalma Kemere köprüsü ve Amasra kalesinin yanı sıra Amasra müzesi gibi tarihi yerleri de görerek, taze balık yeme fırsatını da buluyor. Yaz döneminde tüm cadde ve sokakları dolan ilçe adeta insan akınına uğradı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Sezonun açılması ile birlikte bayram tatillerini de katarsak, ağırladığımız insan sayısı 1 milyon 500 bini aştık. Ağırladığımız kapasitenin en üst düzeyine ulaştık. Astoria Grand egemizi ile Rusya'dan gelen misafirlerimizin sayısı 2 yılda 50 bini aştı. 2025 yılının Ocak sonuna kadar, Rus turistlerin gelişi devam edecek. Bizden yana keyifli geçiyor. Misafirlerimiz de memnun. Amasra, tarihi kimliğine, gastronomi değerlerine, denizine, kumuna, güneşine yakışır şekilde misafirlerini ağırlıyor, ağırlamaya devam edecek" dedi.

1 milyon turist geceyi ilçede geçirdi

Amasra'nın ilk turizm kentlerinden olduğunu ve 1945 yıllarda ev pansiyonlarının başladığını hatırlatan Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, "Bizim iç turizmde büyük bir Pazar payımız var. Yıllık 1 milyon, 1 milyon 500 bin arasında bir turistimiz geliyor. Bu sene 1 milyonun üzerinde kişi ilçemizde geceledi. Günü birlikçilerle birlikte turist sayımız 1 milyon 500 bin kişiyi aştı. İyi bir sezon geçirdik" şeklinde konuştu.

Antalya gibi olmaya başladık

Bu yıl hava sıcaklıklarının da turizm için oldukça uygun geçtiğini de ifade eden Başkan Boran, " Havalarda güzeldi. Küresel ısınmanın etkileriyle Antalya gibi olmaya başladık. Gelecek seneler için de ümit verici bir sezon geçirdik. Alt yapı yatırımlarımız da, belediye, kaymakamlık ve turizm derneğimiz ile birlikte organize ediliyor" ifadelerini kullandı.

Hedef 3 milyon turist

Hüseyin Boran, 2025 yılında toplamda 3 milyon turisti bölgeye getirmek istediklerini kaydederek, "Yurt dışından gelen kruz gemisi var. Yolcu gemilerimizin sayısını arttırarak, yabancı turizme daha çok açılmak istiyoruz. 2025 yılındaki hedefimiz ise 3 milyon turisti ağırlamak" diye konuştu.

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