Tutuklu sözleşmeli personelin sözleşmesi devamsızlık nedeniyle feshedilebilir mi?

Danıştay 10. Dairesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi kapsamında sözleşmeli şehir plancısı olarak görev yapan davacının, tutuklu olduğundan bahisle hizmet sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemi hukuka aykırı buluna ilk derece mahkemesi kararını onadı.

İlk derece: Bu açık bir mazerettir



"uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan" tutuklanarak Kayseri T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulduğu, davacının babası tarafından 08/07/2020 tarihli dilekçe ile davacının tutuklandığı ve bu durumun davacının mazereti olarak kabul edilmesinin istenildiği, bilahare davacı hakkında, açılan davada, 05/10/2020 günlü ilk celsede tahliye kararı verildiği, daha sonra yapılan yargılama sonunda, davacı hakkında beraat kararı verildiği ve kararın istinaf edilmeksizin 27/10/2020 tarihinde kesinleştiği, davalı idarece, davacının hizmet sözleşmesinin fesih nedeni olarak davacının 06/07/2020 - 12/08/2020 tarihleri arasında işe gelmediğinin gösterildiği; ancak, tutuklanma nedeniyle göreve gelmemek fiilinin mazeret olarak kabulü gerekir.

İdare: Uyuşturucu kullanma ve satmada kendi kusuru vardır



Tutuklanmakta ve işe devamsızlık yapmakta ağır kusurlu olduğu anlaşılan davacının, kendi kusuru neticesinde 37 gün Belediyede ki görevine devam edememiş olmasının cezai, hukuki, idari sorumluluğunun kendisine ait olduğu, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan beraat etmişse de uyuşturucu madde kullanmak suçundan kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verildiğinden tutukluluk halinin haklı mazeret olarak kabul edilemeyeceği.



T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/8007

Karar No: 2024/2506

İSTEMİN KONUSU:

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin... tarih ve E:... , K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Belediye Başkanlığında, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi kapsamında sözleşmeli şehir plancısı olarak görev yapan davacının, tutuklu olduğundan bahisle hizmet sözleşmesinin 15. maddesi uyarınca sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin... tarih ve ... sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:... , K:... sayılı kararıyla; davacının, ... Sulh Ceza Hakimliğinin ... tarih ve ... sorgu sayılı kararı ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan" tutuklanarak Kayseri T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulduğu, davacının babası tarafından 08/07/2020 tarihli dilekçe ile davacının tutuklandığı ve bu durumun davacının mazereti olarak kabul edilmesinin istenildiği, bilahare davacı hakkında, ... Ağır Ceza Mahkemesi'nin E:... sayılı dosyasında açılan davada, 05/10/2020 günlü ilk celsede tahliye kararı verildiği, daha sonra yapılan yargılama sonunda, ... Ağır Ceza Mahkemesinin ... tarih ve E...., K.... sayılı kararı ile davacı hakkında beraat kararı verildiği ve kararın istinaf edilmeksizin 27/10/2020 tarihinde kesinleştiği, davalı idarece, davacının hizmet sözleşmesinin fesih nedeni olarak davacının 06/07/2020 - 12/08/2020 tarihleri arasında işe gelmediğinin gösterildiği; ancak, tutuklanma nedeniyle göreve gelmemek fiilinin mazeret olarak kabulü gerektiğinden; ''Sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz ve kesintisiz üç gün veya toplam on gün süreyle görevine gelmemek'' fiilinin sübuta erdiğinden bahsedilemeyeceği bu nedenle, işlemde sebep unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Tutuklanmakta ve işe devamsızlık yapmakta ağır kusurlu olduğu anlaşılan davacının, kendi kusuru neticesinde 37 gün Belediyede ki görevine devam edememiş olmasının cezai, hukuki, idari sorumluluğunun kendisine ait olduğu, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan beraat etmişse de uyuşturucu madde kullanmak suçundan kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verildiğinden tutukluluk halinin haklı mazeret olarak kabul edilemeyeceği belirtilerek, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK H KİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:... , K:... sayılı kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu kararın taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, kesin olarak, 16/05/2024 tarihinde, oybirliğiyle karar verildi.

