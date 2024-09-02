İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 3 ağır yaralı

OVP'nin açıklanacağı tarih belli oldu
OVP'nin açıklanacağı tarih belli oldu
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
'İzmir'de yanan alan orman sınırı dışına çıkarıldı' iddiasına açıklama
'İzmir'de yanan alan orman sınırı dışına çıkarıldı' iddiasına açıklama
TSYD havuzunda öğretmene 'başörtüsü ayrımcılığı' iddiasına soruşturma
TSYD havuzunda öğretmene 'başörtüsü ayrımcılığı' iddiasına soruşturma
Narin'in kaybolmasına ilişkin soruşturmada amcası tutuklandı
Narin'in kaybolmasına ilişkin soruşturmada amcası tutuklandı
Dolar yeniden 34 TL'nin altına geriledi
Dolar yeniden 34 TL'nin altına geriledi
Bakan Tekin'den öğretmenlere 'sınıf annesi' hatırlatması
Bakan Tekin'den öğretmenlere 'sınıf annesi' hatırlatması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni anayasaya hazırdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni anayasaya hazırdır
Ankara'da kırılan inşaat iskelesinden düşen 3 işçi öldü
Ankara'da kırılan inşaat iskelesinden düşen 3 işçi öldü
Türkiye BRICS üyeliği için resmen başvurdu
Türkiye BRICS üyeliği için resmen başvurdu
Teğmenlerle ilgili soruşturma iddiasına MSB'den açıklama
Teğmenlerle ilgili soruşturma iddiasına MSB'den açıklama
Otomotiv endüstrisi ağustosta en fazla ihracat yapan sektör oldu
Otomotiv endüstrisi ağustosta en fazla ihracat yapan sektör oldu
Mama paraları at yarışına gitmiş
Mama paraları at yarışına gitmiş
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı partisinden istifa etti
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı partisinden istifa etti
KYK yurt ücretlerine yüzde 50 zam
KYK yurt ücretlerine yüzde 50 zam
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'yeni müfredat' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'yeni müfredat' açıklaması
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
AK Parti'de MKYK toplanıyor: Kadrolarda yenilenme için geri sayım
AK Parti'de MKYK toplanıyor: Kadrolarda yenilenme için geri sayım
Bakan Bolat: Türkiye'nin Ağustos ihracatı 22,1 milyar dolar oldu
Bakan Bolat: Türkiye'nin Ağustos ihracatı 22,1 milyar dolar oldu
Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine girdik
Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine girdik
Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak
Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,5 büyüdü
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,5 büyüdü
İstanbul'da uyum haftası trafiği
İstanbul'da uyum haftası trafiği
RTÜK'ten YouTube hazırlığı: Sokak röportajlarına düzen getirilecek
RTÜK'ten YouTube hazırlığı: Sokak röportajlarına düzen getirilecek
Döviz ve altın dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Döviz ve altın dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Okullarda uyum programı bugün başlıyor
Okullarda uyum programı bugün başlıyor
Yılsonuna kadar 11 girişime daha yatırım yapacak
Yılsonuna kadar 11 girişime daha yatırım yapacak
Artıları ve eksileriyle 2. elde yeni dönem
Artıları ve eksileriyle 2. elde yeni dönem
Emekli maaşında yeni sistem önerisi!
Emekli maaşında yeni sistem önerisi!
Bakan Işıkhan: SGK borçlarının en kısa sürede tahsil yoluna gideceğiz
Bakan Işıkhan: SGK borçlarının en kısa sürede tahsil yoluna gideceğiz
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 3 ağır yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği araç, refüjü aşıp karşı istikametten gelen araçla çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ağır yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2024 19:53, Son Güncelleme : 02 Eylül 2024 20:46
Yazdır
İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında İzmir-Ankara Caddesi Armutlu yol ayrımı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Hüseyin Ali Ceylan (54) idaresindeki 45 UU 861 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu refüjü aşarak karşı yöne geçti. Araç bu esnada Turgutlu istikametine seyir halinde olan Tuncay Y. (54) idaresindeki 35 BMK 730 plakalı otomobile çarpışırken, meydana gelen kazada yol adeta savaş alanına döndü. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma tarafından yolda güvenlik önlemleri sağlanırken, meydana gelen kazada 45 UU 861 plakalı otomobil içerisinde bulunan sürücü Hüseyin Ali Ceylan ve Zeliha Ceylan'ın (56) hayatını kaybettikleri belirlendi. Diğer araçta bulunan sürücü Tuncay Y. ile yolcu konumunda bulunan Gülay Y. ve Bekir Y., ağır yaralı olarak Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Meydana gelen kazada hayatını kaybeden Hüseyin Ali Ceylan ve Zeliha Ceylan'ın cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 3 kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber