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ABD Büyükelçiliği'nden İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İzmir'de Amerikalı askeri personelin uğradığı saldırıda hızlı müdahalede bulunulması ve olayla ilgili soruşturma başlatılmasından dolayı Türk makamlarına teşekkür etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2024 19:40, Son Güncelleme : 02 Eylül 2024 20:22
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ABD Büyükelçiliği'nden İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama

Büyükelçiliğin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "USS Wasp'ta görevli ABD'li askeri personelin bugün İzmir'de saldırıya maruz kaldığını ve şu an güvende olduğunu teyit ederiz. Olaya hızlı müdahale etmelerinden ve olayla ilgili soruşturma başlatmalarından dolayı Türk makamlarına teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında TGB üyesi 2'si kadın, 13'ü erkek 15 kişilik grubun ABD vatandaşı 2 askeri personele fiziki saldırıda bulunduğu belirtilmişti.

Açıklamada, "5 sivil giyimli ABD askerinin de uzaktan görerek dahil olduğu olaya emniyet güçlerimiz tarafından süratle müdahale edilmiştir. Olayı gerçekleştiren 15 şüpheli yakalanmış ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır." ifadesine yer verilmişti.

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