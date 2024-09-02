Narin Güran'ın tutuklanan amcasının avukatı Toğrul'dan açıklama

21 Ağustos'tan beri kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran olayına ilişki soruşturma devam ediyor. Tutuklanan amca S.G'nin avukatı Seda Toğrul, yaptığı yazılı açıklamada, müvekkili Salim Güran'ın tutuklanmasına dayanak delilin basına da yansıdığı kadarı ile araçtaki DNA örneği ile WhatsApp yazışmalarını silmesi gerekçe gösterildiğini belirtti.

Avukat Toğrul, "Bu tutuklanma için yeterli somut delil değildir. Yeğenin amcasının arabasına binmesi olağan bir durumdur. Kaldı ki DNA örneği materyalin cinsi ve bulunduğu yere göre 1 ay ile 6 ay kalabilmektedir. Kaldı ki Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bu konuda emsal teşkil eden yerleşik içtihatları vardır. Ortada Narin'e ait bir ceset bulunmadığı halde kasten adam öldürmeden sevki hukuka aykırıdır. Müvekkilimizin mevcut delillere göre masumiyet karinesini de hatırlatarak ilerdeki mevcut delillere göre tahliye olma ihtimali olasıdır. Bizler de maddi hakikatin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Narin tüm Türkiye'nin evladıdır. Ona uzanan ellerin ortaya çıkması için bizler de çaba göstermekteyiz. Müvekkilim sosyal medya başta olmak üzere kamuoyundaki yoğun baskı nedeniyle tutuklanmış olduğunu düşünmekteyiz. Tutuklama kararına adli kontrol şartıyla serbest kalması yönünde itirazda bulunacağız. Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı kapsamında bu açıklama zorunluluğu doğmuştur. Gizlilik kararı olması nedeni ile şimdilik bunu söyleyebiliriz. Tüm kamuoyundan da bu hassas konu nedeni ile soruşturma tamamlanana kadar sükunete davet ediyoruz. Zira oldukça hassas bir konu nedeni ile aile de perişan bir durumdadır. Dikkatinize sunarız" ifadelerini kullandı.

Ş.G., Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturma kapsamında 31 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

Ek gözaltı süresiyle bugün savcılığa sevk edilen S.G., ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakemliğine sevk edilmişti.

Hakimlik, S.G.'yi "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gerekçesiyle tutuklayarak cezaevine göndermişti.