3 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları.

2- A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 6 Eylül'de deplasmanda Galler ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek.

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İsveç Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK) II. Dönem Toplantısı ile iki ülke iş insanlarının yer alacağı Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

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