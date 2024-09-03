Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/3/2004 tarihli ve 25413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Yönetmelik, Türkiye Adalet Akademisi, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri ile İcra personelini kapsamaz."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana, bu unvanla aynı düzeydeki veya daha alt düzeydeki diğer unvanlara, söz konusu unvanlar için mevzuatla aranan öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

Diğer personel mevzuatına tabi olanların bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın bulunmaması halinde öğrenim durumu, ihraz ettikleri unvanla birlikte ilgili mevzuatı dikkate alınır."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8- Görevde yükselme suretiyle atanmada aşağıdaki şartlar aranır:

A) Genel şartlar:

1) Görevde yükselme yazılı sınavının son başvuru tarihinden önceki son üç yıl içerisinde denetim elemanlarınca hakkında zayıf rapor düzenlenmemiş olmak.

2) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak.

3) 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak.

4) Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.

B) Özel şartlar:

1) Bilgi işlem müdürü ve mahalli adli sicilde bulunan taşra şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerin; bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,

b) Adli destek ve mağdur hizmetleri müdür yardımcısı, araştırmacı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı ve uzman kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl; mühendis, çözümleyici, istatistikçi, programcı, sayman, koruma ve güvenlik şefi, koruma ve güvenlik amiri veya şef kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az beş yıl; bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt katibi, memur, ambar memuru, satınalma memuru, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, mübaşir, kütüphaneci, mütercim, mimar, öğretmen, eğitim rehberi, biyolog, sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog, sosyolog, hemşire, sağlık memuru, laborant, tekniker, teknisyen, teknik ressam ve avukat kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az yedi yıl olmak üzere toplam en az on yıl hizmeti bulunmak.

2) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak,

b) Adli destek ve mağdur hizmetleri müdür yardımcısı, araştırmacı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı ve uzman kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl; mühendis, çözümleyici, istatistikçi, programcı, sayman, koruma ve güvenlik şefi, koruma ve güvenlik amiri veya şef kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az beş yıl; bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt katibi, memur, ambar memuru, satınalma memuru, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, mübaşir, kütüphaneci, mütercim, mimar, öğretmen, eğitim rehberi, biyolog, sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog, sosyolog, hemşire, sağlık memuru, laborant, tekniker, teknisyen, teknik ressam ve avukat kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az yedi yıl olmak üzere toplam en az on yıl hizmeti bulunmak.

3) Yazı işleri müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak,

b) En az yedi yılı zabıt katibi kadrosunda olmak üzere toplam en az on yıl hizmeti bulunmak.

4) İdari işler müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak,

b) Adli destek ve mağdur hizmetleri müdür yardımcısı, araştırmacı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı ve uzman kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl; mühendis, çözümleyici, istatistikçi, programcı, sayman, koruma ve güvenlik şefi, koruma ve güvenlik amiri veya şef kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az beş yıl; bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt katibi, memur, ambar memuru, satınalma memuru, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, mübaşir, kütüphaneci, mütercim, mimar, öğretmen, eğitim rehberi, biyolog, sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog, sosyolog, hemşire, sağlık memuru, laborant, tekniker, teknisyen, teknik ressam ve avukat kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az yedi yıl olmak üzere toplam en az on yıl hizmeti bulunmak.

5) Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul ve fakültelerin psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, eğitim programları ve öğretim, sosyal hizmet bölümlerinden veya eğitim fakültelerinden mezun olmak,

b) Adli destek ve mağdur hizmetleri müdür yardımcısı kadrosunda toplam en az iki yıl veya psikolog, pedagog veya sosyal çalışmacı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplam en az on yıl hizmeti bulunmak.

6) Adli destek ve mağdur hizmetleri müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerin; psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, eğitim programları ve öğretim, sosyal hizmet bölümlerinden veya eğitim fakültelerinden mezun olmak,

b) Psikolog, pedagog veya sosyal çalışmacı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak.

7) Uzman, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı ve araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

b) Mühendis, çözümleyici, istatistikçi, programcı, sayman, koruma ve güvenlik şefi, koruma ve güvenlik amiri veya şef kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl; bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt katibi, memur, ambar memuru, satınalma memuru, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, mübaşir, kütüphaneci, mütercim, mimar, öğretmen, eğitim rehberi, biyolog, sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog, sosyolog, hemşire, sağlık memuru, laborant, tekniker, teknisyen, teknik ressam ve avukat kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az beş yıl olmak üzere toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak.

8) Şef kadrosuna atanabilmek için;

a) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

b) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt katibi, memur, ambar memuru, satınalma memuru, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, mübaşir, kütüphaneci, mütercim, mimar, öğretmen, istatistikçi, programcı, eğitim rehberi, biyolog, sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog, sosyolog, hemşire, sağlık memuru, laborant, tekniker, teknisyen, teknik ressam ve avukat kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl olmak üzere toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak.

9) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerin; bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,

b) Programcı veya istatistikçi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl hizmeti bulunmak,

c) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek.

10) Koruma ve güvenlik şefi ve koruma ve güvenlik amiri kadrosuna atanabilmek için;

a) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

b) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda en az beş yıl hizmeti bulunmak,

c) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak.

11) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

c) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı ve laborant yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak.

12) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Hizmetin özelliğine göre en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

c) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı ve laborant yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak.

13) Zabıt katibi kadrosuna atanabilmek için;

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

c) Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği uyarınca yapılacak uygulamalı sınavda başarılı olmak,

ç) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı ve laborant yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak.

14) Memur, ambar memuru, sekreter, satınalma memuru, emanet memuru, tebligat memuru, veznedar, mübaşir ve santral memuru kadrosuna atanabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı ve laborant yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak.

15) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

c) 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartları taşımak,

ç) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı ve laborant yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 15/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının bir buçuk katı aday sözlü sınava alınır. İlan edilen kadro sayısının bir buçuk katının tam sayıyı sağlamaması durumunda yukarı tamamlamak suretiyle son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 4- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce duyurusu yapılmış personel alımına ilişkin işlemler, duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan hükümlere göre tamamlanır."

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.