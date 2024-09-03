Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Personeli Ünvan Değişikliği Yönetmeliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi)'ndan:

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ve İşletme kadrolarında bulunan personelin görevde yükselme ve ünvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ve İşletme kadrolarında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme veya ünvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevi,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı hizmet grubunda ya da aynı hizmet grubu içinde alt gruplar olması halinde aynı alt hizmet grubunda gösterilen görevi,

c) Başkan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanını,

ç) Görevde yükselme: 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki atamaları,

d) Görevde yükselme sınavı: 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan görevlere atanacaklar için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

e) Hizmet grupları: Benzer veya aynı düzeydeki ünvanlardan oluşan grupları,

f) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,

g) İş günü: Ulusal bayram, genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

ğ) İşletme: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesini,

h) Merkez: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezini,

ı) Sınav kurulu: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sınavlara ilişkin işlemleri yürütmek üzere oluşturulan kurulu,

i) Ünvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan ünvanlara bu Yönetmelik kapsamında yapılan atamaları,

j) Ünvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan ünvanlara bu Yönetmelik kapsamında atanacakların belirlenmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

k) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve ünvan değişikliğine tabi kadrolar ve hizmet grupları

MADDE 5- (1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar şunlardır:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü,

2) Şef.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

c) Araştırma, planlama ve savunma hizmetleri grubu;

1) Uzman.

ç) İdari hizmetler grubu;

1) Sayman, muhasebeci,

2) Bilgisayar işletmeni, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför.

d) Yardımcı hizmetler grubu;

1) Aşçı, bekçi, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı.

(2) Ünvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

a) İstatistikçi, kütüphaneci, mühendis, programcı, tekniker, grafiker, teknisyen.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

b) İlan edilen kadro için (a) bendinde yer alan şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere Merkezde en az bir yıl çalışmış olmak,

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7- (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Uzman kadrosunda en az iki yıl ya da şef, istatistikçi, kütüphaneci, mühendis, programcı kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az üç yıl veya sayman, muhasebeci kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az dört yıl görev yapmış olmak,

3) En az sekiz yıl hizmet süresi bulunmak.

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Bilgisayar işletmeni, memur, teknisyen, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az sekiz yıl, iki yıllık yükseköğrenim mezunları için en az on yıl hizmet süresi bulunmak.

c) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Toplam on yıl hizmet süresi bulunmak.

ç) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Şef kadrosunda en az iki yıl veya sayman, muhasebeci kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) En az dört yıl hizmet süresi bulunmak.

d) Bilgisayar işletmeni veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okullardan mezun olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak veya öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi aldığını resmi olarak belgelemek,

3) Aşçı, bekçi, hizmetli, kaloriferci veya teknisyen yardımcısı kadrolarında en az iki yıl görev yapmış olmak,

4) En az üç yıl hizmet süresi bulunmak.

e) Memur kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okullardan mezun olmak,

2) Aşçı, bekçi, hizmetli, kaloriferci veya teknisyen yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) En az üç yıl hizmet süresi bulunmak.

f) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okullardan mezun olmak,

2) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) Aşçı, bekçi, hizmetli, kaloriferci veya teknisyen yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl görev yapmış olmak,

4) En az üç yıl hizmet süresi bulunmak.

g) Sayman ve muhasebeci kadrolarına atanabilmek için;

1) 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde muhasebe yetkilisi olarak atanacaklar için öngörülen şartları taşımak,

2) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

3) Bilgisayar işletmeni, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak.

Ünvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ünvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

a) Ünvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

gerekir.

Ünvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9- (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara ünvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) İstatistikçi, kütüphaneci, mühendis kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

b) Tekniker kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

c) Teknisyen veya grafiker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi mesleki veya teknik öğretim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar programcısı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar ve Atama

Duyuru ve başvuru

MADDE 10- (1) Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavları kapsamında atama yapılacak kadroların sınıfı, ünvanı, derecesi, adedi, başvuru şartları, sınav konuları ve diğer hususlar yazılı sınav tarihinden en az otuz gün önce Merkezin resmi internet sitesinde duyurulur.

(2) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir ve bu sürenin son günü itibarıyla ilan edilen kadrolara atanmak için gerekli şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilir.

(3) İlan edilen kadro ünvanlarından birden fazlasının şartlarını taşıyanlar bu kadro ünvanlarından sadece birisi için başvuruda bulunabilir.

(4) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da sınava başvurabilir.

(5) Sınav başvuru süresinin son günü itibarıyla halen aday memur olanlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeli görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarına katılamazlar.

(6) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları personel birimi tarafından incelenir ve inceleme sonucunda sınava katılabilecekler Merkezin resmi internet sitesinde ilan edilir.

(7) Başvurusu uygun bulunmayanlar, Merkezin resmi internet sitesinde yapılan ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde kadro/görev birimleri aracılığıyla personel birimine yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren on iş günü içinde personel birimi tarafından incelenir ve sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(8) Yapılan itirazlar sonucu sınava katılabileceklere ilişkin bir değişiklik olması durumunda itiraz sonucu sınava katılabilecekler Merkezin resmi internet sitesinde duyurulur.

Yazılı sınav

MADDE 11- (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle ve çoktan seçmeli test usulünde yapılır. Görevde yükselme yazılı sınavı Merkez tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Ünvan değişikliği yazılı sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Sınava katılacaklarda Merkezde veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Yazılı sınavların Merkezin dışındaki diğer kurumlara yaptırılması halinde, sınavın yürütülmesine ve itirazlara ilişkin usul ve esaslara, Merkez ile sınavın yaptırılacağı kurum arasında yapılan protokolde yer verilir.

(4) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

Sınavın geçersiz sayılması ve ertelenmesi

MADDE 12- (1) Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuruda gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla tespit edilir. Ayrıca bu kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

(3) Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespit edilmesi veya deprem, sel ve benzeri doğal afetler olması durumunda sınavlar ertelenebilir.

Sözlü sınav

MADDE 13- (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) Sözlü sınava katılan personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir.

(3) Adaylar, kurul tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan üzerinden, (b) ila (e) bentlerinin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(4) Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı puanı ve sıralaması

MADDE 14- (1) İlan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Merkezin resmi internet sitesinde duyurulur.

(2) Sınav sonuçlarının kesinleşmesi sonrasında başarı puanı üstünlüğü esasına göre sınava dahil her bir ünvan için adayların başarı sırası belirlenir ve Merkezin resmi internet sitesinde ilan edilir.

(3) Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(4) Sınavda başarılı olmalarına rağmen ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Merkezce başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav kurulu

MADDE 15- (1) Başkanın oluru ile beş kişilik sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu Başkan veya görevlendireceği Başkan yardımcısının başkanlığında, Başkan tarafından belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden oluşur. Aynı usulle üç yedek üye belirlenir. Gerekli hallerde birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir.

(2) Sınav kurulunu oluşturan üyeler, sınava alınacak personelden öğrenim durumu ve kazandıkları ünvanlar itibarıyla daha düşük düzeyde olamazlar.

(3) Gerekli hallerde Merkez dışından kamu görevlileri arasından kurula üyeler görevlendirilebilir.

(4) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin (boşanmış olsalar dahi), ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığı görevde yükselme veya ünvan değişikliği sınavında görev alamazlar.

(5) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz.

(6) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri personel birimi tarafından yürütülür.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 16- (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

a) Sınav takvimini, sınav usulünü ve sınav konularını belirlemek.

b) Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarını yapmak/yaptırmak.

c) Sınav sonucuna göre başarı listesini düzenlemek ve sınav sonucunu ilan etmek.

ç) Sınava ilişkin itirazları incelemek/inceletmek ve karara bağlamak.

d) Sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17- (1) Adaylar sınav sonuçlarına, ilgili sonucun açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde yazılı olarak kadro/görev birimleri aracılığıyla itiraz edebilir.

(2) İtirazlar gerektiğinde sınavı yapan kuruma da inceletilerek itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on iş günü içinde sınav kurulunca karara bağlanır ve sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(3) İtiraz üzerine sınav kurulunca verilen kararlar kesindir.

(4) Yazılı sınavlarda, itiraz sonucu hatalı olduğu tespit edilerek iptal edilen sorular tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir.

Kadrolara yerleştirme ve atama

MADDE 18- (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesinin ardından, en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasına göre atanır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavın geçersiz sayılması veya atamanın iptal edilmesi,

b) Atanma hakkından vazgeçilmesi,

c) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka ünvanlı kadrolara atanma ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren yeni bir sınav yapılması durumu hariç olmak üzere, altı ay içinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme veya ünvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayan, başarısız olan veya yedek listede olup atanamamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı ünvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara tabidirler.

(4) Sınavı kazanarak atanmaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılanların atamaları, göreve iade edilinceye kadar yapılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları ve ünvanlar arasında geçişler

MADDE 19- (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları ve ünvanlar arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Hizmet grupları arasında görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt hizmet grubundan üst hizmet gruplarına geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Merkezde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

b) Ünvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili ünvan için düzenlenecek ünvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

c) Bir ana görev grubunun aynı alt grubu içinde sayılan ünvanlar arasındaki geçişlerde, atanılacak kadronun gerektirdiği nitelikleri taşımak kaydıyla sınav şartı aranmaz.

ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel, atama yapılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olması ve aranan öğrenim şartını taşıması kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere veya ünvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle kazanılan görevlere atanabilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 20- (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı ünvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar veya dava açılması halinde, dava kesin olarak karara bağlanana kadar personel birimince saklanır.

Naklen atama

MADDE 21- (1) Bu Yönetmeliğe tabi ünvanlara, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki aynı ünvanlardan veya bu ünvanlarla aynı düzeyde ya da daha üst düzeydeki diğer ünvanlardan, mevzuatta aranan öğrenim şartı ve hizmet süresi gibi şartları taşımak kaydıyla genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanmalarında, ihraz ettikleri ünvanlar, aynı ünvanın bulunmaması halinde öğrenim durumu, ihraz ettikleri ünvanla birlikte atanacakları ünvan ve ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 22- (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Merkeze yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren ünvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Engellilerin sınavları

MADDE 24- (1) Merkez, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanun ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yükseköğrenim şartı istisnası

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.