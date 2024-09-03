Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik

Almanya tarihinde bir ilk! Otomobil devi fabrikasını kapatmayı planlıyor
Almanya tarihinde bir ilk! Otomobil devi fabrikasını kapatmayı planlıyor
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
Bakan Tunç'tan Kara Harp Okulundaki yemin görüntülerine açıklama
Bakan Tunç'tan Kara Harp Okulundaki yemin görüntülerine açıklama
OVP'nin açıklanacağı tarih belli oldu
OVP'nin açıklanacağı tarih belli oldu
'İzmir'de yanan alan orman sınırı dışına çıkarıldı' iddiasına açıklama
'İzmir'de yanan alan orman sınırı dışına çıkarıldı' iddiasına açıklama
TSYD havuzunda öğretmene 'başörtüsü ayrımcılığı' iddiasına soruşturma
TSYD havuzunda öğretmene 'başörtüsü ayrımcılığı' iddiasına soruşturma
Narin'in kaybolmasına ilişkin soruşturmada amcası tutuklandı
Narin'in kaybolmasına ilişkin soruşturmada amcası tutuklandı
Dolar yeniden 34 TL'nin altına geriledi
Dolar yeniden 34 TL'nin altına geriledi
Bakan Tekin'den öğretmenlere 'sınıf annesi' hatırlatması
Bakan Tekin'den öğretmenlere 'sınıf annesi' hatırlatması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni anayasaya hazırdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni anayasaya hazırdır
Ankara'da kırılan inşaat iskelesinden düşen 3 işçi öldü
Ankara'da kırılan inşaat iskelesinden düşen 3 işçi öldü
Türkiye BRICS üyeliği için resmen başvurdu
Türkiye BRICS üyeliği için resmen başvurdu
Teğmenlerle ilgili soruşturma iddiasına MSB'den açıklama
Teğmenlerle ilgili soruşturma iddiasına MSB'den açıklama
Otomotiv endüstrisi ağustosta en fazla ihracat yapan sektör oldu
Otomotiv endüstrisi ağustosta en fazla ihracat yapan sektör oldu
Mama paraları at yarışına gitmiş
Mama paraları at yarışına gitmiş
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı partisinden istifa etti
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı partisinden istifa etti
KYK yurt ücretlerine yüzde 50 zam
KYK yurt ücretlerine yüzde 50 zam
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'yeni müfredat' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'yeni müfredat' açıklaması
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
AK Parti'de MKYK toplanıyor: Kadrolarda yenilenme için geri sayım
AK Parti'de MKYK toplanıyor: Kadrolarda yenilenme için geri sayım
Bakan Bolat: Türkiye'nin Ağustos ihracatı 22,1 milyar dolar oldu
Bakan Bolat: Türkiye'nin Ağustos ihracatı 22,1 milyar dolar oldu
Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine girdik
Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine girdik
Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak
Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak
İstanbul'da uyum haftası trafiği
İstanbul'da uyum haftası trafiği
RTÜK'ten YouTube hazırlığı: Sokak röportajlarına düzen getirilecek
RTÜK'ten YouTube hazırlığı: Sokak röportajlarına düzen getirilecek
Döviz ve altın dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Döviz ve altın dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Okullarda uyum programı bugün başlıyor
Okullarda uyum programı bugün başlıyor
Yılsonuna kadar 11 girişime daha yatırım yapacak
Yılsonuna kadar 11 girişime daha yatırım yapacak
Artıları ve eksileriyle 2. elde yeni dönem
Artıları ve eksileriyle 2. elde yeni dönem
Emekli maaşında yeni sistem önerisi!
Emekli maaşında yeni sistem önerisi!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Eylül 2024 00:07, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 00:09
Yazdır
Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik

Mesleki Yeterlilik Kurumundan:

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/4/2008 tarihli ve 26835 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 24 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesi ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 256 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ı) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Sınavını,"

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "pozisyonların" ibaresi "kadroların" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bentleri ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ı) Bilgisayar işletmeni ve büro görevlisi olarak atanabilmek için;

1) En az yurt içinde veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş yurt dışındaki fakülte veya yüksekokulların Kurumun ihtiyacına göre belirlenecek dört yıllık programlarından mezun olmak,

i) Sekreter olarak atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okuldan mezun olmak,"

"(2) Başkan yardımcısı hariç, yönetici personel kadrosuna atanacak olanlarda İngilizce dili için YDS/e-YDS'den en az 70, mütercim-tercüman kadrosu için İngilizce dilinde YDS/e-YDS'den en az 80 olmak üzere Kurumca belirlenecek YDS/e-YDS puanına sahip olmak şartı aranır."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 13- (1) Kurumda bir kadroya atanacak personelden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Dilekçe veya görev talep formu ile özgeçmişi.

b) T.C. kimlik belgesi örneği.

c) Öğrenim belgesinin aslı veya e-Devlet üzerinden temin edilmiş mezun belgesi.

ç) Yeterli sayıda son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf.

d) Erkek adaylar için e-Devlet üzerinden temin edilecek askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge.

e) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı.

f) E-Devlet üzerinden temin edilecek adli sicil kaydı.

g) Mal beyannamesi.

ğ) Daha önce başka bir yerde çalışmış olanlar için çalıştıkları döneme ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge.

h) Aile durum beyannamesi."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) İş akitleri, belirsiz süreli olarak personelin istihdam edileceği kadroya ve personelin özellikleri dikkate alınarak her bir personel ile ayrı ayrı imzalanır."

"(4) Yönetici kadrosundaki personelin deneme süresi sonunda iş akdinin devamına veya feshedilmesine Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun oluru ile karar verilir."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "pozisyonlarına" ibaresi "kadrolarına" şeklinde ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Yönetici kadrosunda çalışanlar Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun kararıyla Kurumda durumlarına uygun kadrolara atanabilirler."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber