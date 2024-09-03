Galatasaray, Victor Osimhen'i KAP'a bildirdi

Golcü oyuncu bir yıllık kiralık olarak Galatasaray forması giyecek. Futbolcunun maaşını sarı-kırmızılı ekip ödeyecek.

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SSCN Napoli SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in transferi için görüşmelere başlandığını resmen duyurdu. Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada

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