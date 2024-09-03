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Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil birçok il için uyarı

Yurdun bazı kesimlerinde sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu tahminini paylaştı. Meteoroloji, İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışların; Hatay, Afyonkarahisar, Sakarya çevreleri, Muğla, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise Marmara'da 3 ile 5 derece birden artacak. İşte illere göre hava durumu...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Eylül 2024 08:40, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 08:41
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Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil birçok il için uyarı

Meteoroloji 3 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Konya, Niğde, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Artvin çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu ilçeleri, Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay, Afyonkarahisar, Sakarya çevreleri, Muğla, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar çevreleri ile Muğla'nın iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya, Niğde, Kırıkkale, Çankırı ve Yozgat çevreleri ile Ankara kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu

VAN °C, 27°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

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