İstanbul'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
İstanbul'da düzenlenen FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2024 11:10, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 11:12
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütte faaliyet gösteren 4 zanlının ankesörlü hatlardan arandığı tespit edildi.
Ümraniye, Küçükçekmece ve Eyüpsultan'da ikamet ettiği belirlenen şüpheliler için savcılık gözaltı kararı verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah düzenledikleri operasyonda zanlıları yakaladı.