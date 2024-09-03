Dolar yeniden 34 TL'nin üzerine çıktı
Güne 33,93 TL'den başlayan dolar, yeniden 34 TL'nin üzerine çıkarak günü 34,02 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2024 17:58, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 18:00
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|33,9370
|33,9380
|34,0160
|34,0200
|Avro
|37,6080
|37,6090
|37,6100
|37,6110
|Sterlin
|44,5920
|44,6050
|44,5450
|44,5540
|İsviçre frangı
|39,8190
|39,8290
|40,0380
|40,0510
|ANKARA
|ABD doları
|33,9070
|33,9870
|33,9890
|34,0690
|Avro
|37,5680
|37,6480
|37,5700
|37,6500
|Sterlin
|44,5320
|44,7420
|44,4850
|44,6950