Dolar yeniden 34 TL'nin üzerine çıktı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 33,9370 33,9380 34,0160 34,0200 Avro 37,6080 37,6090 37,6100 37,6110 Sterlin 44,5920 44,6050 44,5450 44,5540 İsviçre frangı 39,8190 39,8290 40,0380 40,0510 ANKARA ABD doları 33,9070 33,9870 33,9890 34,0690 Avro 37,5680 37,6480 37,5700 37,6500 Sterlin 44,5320 44,7420 44,4850 44,6950