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Brent petrolün varil fiyatı 77,34 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,34 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2024 09:37, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 09:41
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Dün 77,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,52 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 77,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 74,06 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, Çin'den gelen yavaş ekonomik büyüme verilerinin dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumundaki ülkenin petrol talebinde yavaşlamaya sebep olacağı endişesi etkili oluyor.

Çin'de açıklanan imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 0,3 puan azalarak 49,1'e gerilerken, Çin'de imalat sanayisinde ekonomik aktivite, ağustosta önceki 3 aydaki daralma seyrini devam ettirdi.

Öte yandan, petrol piyasasındaki aşağı yönlü harekete rağmen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gönüllü ek kesintilerini Eylül 2025'in sonuna kadar kademeli olarak azaltma kararından vazgeçmemesi de fiyatları baskılıyor.

OPEC ve OPEC+ grubu 2 Haziran'da yaptığı toplantıda, günlük 2,2 milyon varillik gönüllü ek kesintilerini Eylül 2025'in sonuna kadar kademeli olarak azaltacağını duyurmuştu. Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de üretimini günlük 300 bin varil artıracağı ifade edilmişti.

Grubun bir sonraki OPEC ve OPEC Dışı Bakanlar Toplantısı'nın 1 Aralık'ta yapılması planlanıyor.

Söz konusu karar, piyasa oyuncularının arz endişelerini hafifleterek, fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,88 ile 78,46 dolar aralığının direnç, 76,47 ile 75,64 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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