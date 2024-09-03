Memurların aldığı zam iki ayda enflasyona karşı eridi

Memurlar 2024'ün 2. altı ayı için yüzde 10 toplu sözleşme zammı almıştı. Alınan zam iki ayda enflasyona karşı eridi.

Memurlar, Temmuz ayında toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile beraber yüzde 19,31 zam almıştı.

Enflasyon Temmuz ayında yüzde 3,23, Ağustos ayında da yüzde 2,47 arttı. 2 aylık enflasyon yüzde 5,77 çıkmış durumda.

Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonu ile beraber 6 aylık enflasyon yüzde 10'u aşması durumunda aşılan miktar kadar fark alınacak.

2 aylık enflasyona bakıldığı zaman, memurların aldığı zammın yarısından fazlası, enflasyona karşı erimiş durumda.

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Edip Üzen