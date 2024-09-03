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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,87 değer kaybederek 10.021,80 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2024 18:30, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 18:34
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,38 puan azalırken, toplam işlem hacmi 78,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,97 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,57 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 2,14 ile madencilik olarak belirlendi.

Küresel piyasalarda, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam verileri öncesinde yatırımcılar temkinli duruşu koruyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını duruşunun bu aydan itibaren gevşemeye başlayacağı fiyatlanırken, yıl sonuna kadar atılacak adımların büyüklüğü belirsizliğini koruyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de ağustos ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 47,9, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) PMI da 47,2 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Ülkede inşaat harcamaları temmuzda artış beklentisinin aksine yüzde 0,3 azaldı. Analistler, bu verilerin ardından ABD ekonomisine yönelik endişelerin yeniden artabileceğini söyledi.

Yarın yurt içinde fiyat gelişmeleri raporu ile reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi, Çin'de ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü PMI, ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 puan seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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