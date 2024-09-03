Kira artış oranı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla beraber hem ev sahiplerini hem de kiracıları yakından ilgilendiren eylül ayı kira zam oranı netleşti. Kira zamları ağustos ayı TÜFE oranına göre yapılacak. TÜFE, ağustos ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,91 olarak gerçekleşti. Böylece eylül ayında kira zammı yüzde 64,91 oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Eylül 2024 10:25, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 10:26
Türkiye İstatistik Kurumu'nun ağustos ayına ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklamasıyla konut ve işyeri kiralarına yapılacak zam oranı belli oldu. Konut ve işyeri kiralarına 12 aylık ortalama üzerinden zam yapılıyor.
Ağustos ayı enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı da yüzde 64,91 oldu.
Kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz'da sona ermişti.