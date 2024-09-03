Kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun ağustos ayına ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklamasıyla konut ve işyeri kiralarına yapılacak zam oranı belli oldu. Konut ve işyeri kiralarına 12 aylık ortalama üzerinden zam yapılıyor.

Ağustos ayı enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı da yüzde 64,91 oldu.

Kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz'da sona ermişti.