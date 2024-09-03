Altının kilogram fiyatı 2 milyon 792 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 705 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 797 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 azalışla 2 milyon 792 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 796 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 2 milyar 942 milyon 144 bin 239,45 lira, işlem miktarı ise 1.071,61 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 8 milyon 704 bin 596,51 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: