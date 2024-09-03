Özgür Özel: Erdoğan aday olsun istiyoruz

CHP Genel Başkanı Halk TV'de yayınlanan Yeni Bir Sabah programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Özel, Erdoğan'ın aday olduğu bir erken seçimden çekinmediklerini söyledi. Özel, "Biz Erdoğan'ın aday olmasını ve onu yenerek bu sürecin tamamlanmasını Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye demokrasisi açısından sağlıklı görüyorum" dedi. Özel, CHP'nin parlamenter sisteme dönüş hedefinin sürdüğünü kaydetti.

Özel, şunları söyledi:

"Yıllardır edilen bir yeminin birkaç yıldır ettirilmemesi ayıp. Bir ülkeyi bölmeye çalışanlara karşı kılıcımız keskindir diyorlar. Bu yemini edenler arasında kaçıp da etmeyenler varsa onları tutup atacaksın oradan. Bundan keşke Yunan kazansaydı var ya, ona inananlar, onun peşinden gidenler rahatsız olur. Bu tartışmalarla yoksulluğu örtmeyşe çalışıyorlar. İnsanlar geçinemiyor.

"Anayasa'ya tam uyulması gerekir"

Toplumsal mutabakat metni, toplumsal mutabakatla olur. Türkiye'nin bir mutabakata ihtiyacı var. Türkiye'nin yüzde 70'i yönetim sisteminden memnun değil. Bugün Türkiye'de insanların ne istediğini sorun, kimse anayasa yazmaz. Ama Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Bence var. Aslında yeni bir Anayasa'yı hepimiz Erdoğan'dan daha çok istiyoruz. Ama Erdoğan, yeni bir Anayasa'nın yapılmasının koşullarının ortadan kaldırdı. Önce mevcut Anayasa'ya tam uyulması gerekir. Bu çok kolay bir laf. Ancak Erdoğan için çok zor.

"Seçimleri yenileyeceğiz"

Erdoğan'ın görev süresinin tam ortasında bir şey konuşacağız. Bugün Türkiye'de seçimlerin olmasının iki yolu var. Meclis 360 milletvekili ile seçimleri yenilerse Erdoğan'ın son bir kez aday olma hakkı var. Görev süresi beş yıl. Seçimleri yenileyeceğiz. Bizim kimseden korkumuz yok. Biz Erdoğan'ın aday olmasını ve onu yenerek bu sürecin tamamlanmasını Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye demokrasisi açısından sağlıklı görüyorum.

2026'nın baharında ya da gelecek yıl kasımda sandığa koyalım. Bizim Erdoğan'ı yenmemiz, yeni bir kalkınma sürecini başlatmamız lazım.

Parlamenter sisteme döneceğiz.

Geçen seneden bugüne fiyatlar yüzde 90 mı arttı, yüzde 50 mi arttı? Bu arada 40 ne oluyor? Bu aradaki 40 emeklilerin çalınan para. Türkiye'nin üzerinde durması gereken konu bu. İnsanların bu yöntemle para çalıyorlar.

Kılıçdaroğlu ile ne konuştu?

Birçok şeyi birden değerlendirdik. Genel bir Türkiye fotoğrafı çektik birlikte. Bu iktidarın ilk seçimlerde değişmesi konusunda hemfikiriz.

Partide sanki eski genel başkan ile yeni başkan arasında sorun varmış gibi görülmesinden rahatsızız. Önümüzdeki tüzük kurultayı konusunda sayın genel başkanıma kapsamlı bir bilgi verdim."