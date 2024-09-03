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Dilruba Kayserilioğlu'na 7 ay 15 gün hapis cezası

İzmir'de sosyal medyada yayımlanan bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle hakkında dava açılan Dilruba Kayserilioğlu, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2024 16:00, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 16:01
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İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçlarını basın yoluyla işlediği iddiasıyla yargılanan sanık Dilruba Kayserilioğlu ile yakınları ve avukatları katıldı.

İddianamenin okunmasının ardından savunma yapan Kayserilioğlu, konuşmaların kendisine ait olduğunu, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek gibi bir amacının olmadığını, ifade özgürlüğü kapsamında kendisine sorulan sorulara cevap verdiğini öne sürerek beraatini talep etti.

Sanığın avukatı da müvekkilinin beyanlarının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savunarak beraat istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanığın konuşmasıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçlarını basın yoluyla işlediğini belirterek 4,5 yıl hapis cezası verilmesini talep etti. Ayrıca, sanık hakkında adli kontrol istedi.

Son savunması sorulan Kayserilioğlu ise "Dediklerim farklı yerlere çekilip, bana saldırı yapılacağını bilmiyordum. Bu yönden pişmanlığım var." dedi.

Kararı açıklayan hakim, sanığın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan beraatine karar verdi.

"Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan ise 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanığa verilen ceza, eylemin basın yoluyla işlenmesi nedeniyle yarı oranında artırılarak 9 aya çıkarıldı, iyi hal indirimi uygulanarak 7 ay 15 gün olarak belirlendi.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren hakim, sanığın adli kontrol kararını da kaldırdı.

- Olay

İzmir'de Dilruba Kayserilioğlu, sosyal medyada yaptığı bir röportajda "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği" iddiasıyla 12 Ağustos'ta gözaltına alınıp tutuklanmış, 29 Ağustos'ta tahliye edilmiş, hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

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