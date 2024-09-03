'PIKTES' öğretmenlerine eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneği verilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca, PIKTES kapsamında 29 ilde görev yapan 3 bin 67 öğretmene 4 bin 85 lira tutarında eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneği verilecek.



Böylece, eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolarda görevli olarak fiilen öğretmenlik yapanlara her yıl verilen ödenek, bu yıl ilk kez PIKTES kapsamında görev yapan öğretmenlere de verilmiş olacak.

PIKTES öğretmenlerine verilecek 4 bin 85 lira tutarındaki hazırlık ödeneğinin 15 Eylül tarihinde yatırılması planlanıyor.