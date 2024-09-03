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Bakan Tunç, kayıp Narin Güran'ın amcasının tutuklanma nedeni tedbir

Kamuoyunda gözler, 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek habere çevrildi. Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları 14'üncü gününde de devam ederken soruşturmada dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Gözaltına alınan Narin'in amcası ve yaşadığı köyün muhtarı Salim Güran önceki gün tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Narin Güran soruşturmasına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bakan Tunç, Narin Güran'ın tutuklanma nedenine açıklık getirerek "Suç şüphesi olduğunda hakimin takdiri tutuklama" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Eylül 2024 14:06, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 14:45
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Bakan Tunç, kayıp Narin Güran'ın amcasının tutuklanma nedeni tedbir

"Narin Güran bulundu mu, Narin Güran nerede?" Türkiye, bu sorulara gelecek yanıta kilitlendi. Kayıp Narin Güran'ı arama çalışmaları 14'üncü gününde de devam ediyor. Narin, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kayboldu ve o günden beri haber alınmadı. Narin Güran olayında yürütülen soruşturmada da peşi sıra gelişmeler yaşanıyor.

Narin'in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alınmasının ardından önceki gün tutuklandı. Mahkemeye tutuklamaya gerekçe olarak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamalarını gösterdi. Tutuklanan Salim Güran'nin avukatı söz konusu karara tepki gösterdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 24 TV'ye önemli açıklamalarda bulunarak Narin Güran'ın amcasının tutuklanma nedenine açıklık getirdi.

Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması

24TV'ye konuşan Bakan Tunç, "Tüm devlet kurumları seferber oldu. İfadeler alınıyor, o ifadeler çerçevesinde gözaltılar yapılıyor. DNA tespitleri var. DNA tesiptleri açısından Narin'in anne-babasının araçtaki amcanın DNA'sının uyuşması nedeniyle tutuklama kararı verildi" dedi.

Tutuklamanın bir tedbir olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Suç şüphesi olduğunda hakimin takdiri tutuklama" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, şunları söyledi:

"Ağabeyinin vücudundaki izlerle ilgili bir tespit yapıldı ama o morlukların kime ait olduğu tespit edilemedi. Tüm bunlar yargımız tarafından değerlendirilecek hususlar. Burada en ince detayına kadar yargımız gereğini yapacak."

Yapılan inceleme sonucu Narin'in amcasının aracındaki DNA örneği ile küçük kızın kıyafetlerindeki DNA örneği eşleştiği belirlenmişti.

8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin ilk gözaltına alınan isim ağabeyi olmuştu. Narin'in ağabeyinin kolundaki ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilememiş ve serbest bırakılmıştı.

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