Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu artık Şenol Güneş'e emanet. Bordo-mavililerde, 5. Güneş dönemi resmen başlıyor.
Avrupa'da ve Trendyol Süper Lig'de beklentilerin gerisinde kalarak iyi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı. Bu ayrılığın ardından Şenol Güneş ile görüşmelere başlayan bordo-mavililer tecrübeli teknik adam ile her konuda anlaşmaya vararak 5. Güneş, dönemi başladı.
72 yaşındaki Şenol Güneş, daha önce 13 Eylül 1988 - 17 Ağustos 1989, 23 Eylül 1993 - 3 Şubat 1997, 17 Ocak 2005 - 26 Eylül 2005 ve 4 Aralık 2009 - 29 Ocak 2013 tarihleri arasında bordo-mavili takımda 4 dönem görev yaptı.
Güneş'in teknik adamlık kariyerindeki en büyük başarıları ise A Milli Futbol Takımı'nın başında 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiği 3.'lük olurken Trabzonspor'daki oyunculuk kariyerinde bordo-mavili ekip ile 6 şampiyonluk yaşadı. Beşiktaş ile 2 lig şampiyonluğu yaşarken, Trabzonspor ile 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa elde etti.
Kaleciliği döneminde 3 de Türkiye Kupası kazanan Güneş, Trabzonspor ve A Milli Takım hocalıkları dışında Türkiye'de Boluspor, İstanbulspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Bursaspor, Beşiktaş takımlarını çalıştırdı. Deneyimli teknik adam 2007-2009 yılları arasında ise Güney Kore'nin FC Seoul takımında görev yaptı.
Trabzonspor, Şenol Güneş döneminde 367 maçta 211 galibiyet, 80 beraberlik ve 76 mağlubiyet elde etti.