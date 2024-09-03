Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi

Türkiye dev işbirliği için Çin'le görüşmelere başladı!
Türkiye dev işbirliği için Çin'le görüşmelere başladı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
Togg'dan Eylül ayına özel yeni kampanya
Togg'dan Eylül ayına özel yeni kampanya
Dolar yeniden 34 TL'nin üzerine çıktı
Dolar yeniden 34 TL'nin üzerine çıktı
Kamu Çalışanları Stratejik Araştırmalar Merkezi açıldı
Kamu Çalışanları Stratejik Araştırmalar Merkezi açıldı
AK Parti'de kongre süreci başladı
AK Parti'de kongre süreci başladı
CHP, TBMM'nin olağanüstü toplanması için başvurdu
CHP, TBMM'nin olağanüstü toplanması için başvurdu
Dilruba Kayserilioğlu'na 7 ay 15 gün hapis cezası
Dilruba Kayserilioğlu'na 7 ay 15 gün hapis cezası
THY ve Ajet özelleştirilecek mi? Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Gündemde yok
THY ve Ajet özelleştirilecek mi? Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Gündemde yok
Bakan Tunç, kayıp Narin Güran'ın amcasının tutuklanma nedeni tedbir
Bakan Tunç, kayıp Narin Güran'ın amcasının tutuklanma nedeni tedbir
'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' davasında 7 sanığa tahliye
'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' davasında 7 sanığa tahliye
Okulda 7 yaşındaki Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
Okulda 7 yaşındaki Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi
3 büyükşehirde okul servis ücretleri belli oldu
3 büyükşehirde okul servis ücretleri belli oldu
'PIKTES' öğretmenlerine eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneği verilecek
'PIKTES' öğretmenlerine eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneği verilecek
'Türkiye'de yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor' iddiası yalanlandı
'Türkiye'de yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor' iddiası yalanlandı
Özgür Özel: Erdoğan aday olsun istiyoruz
Özgür Özel: Erdoğan aday olsun istiyoruz
Bakan Şimşek: Dezenflasyon belirginleşiyor
Bakan Şimşek: Dezenflasyon belirginleşiyor
e-Devlet'te yeni hizmet: Kolay Adres Sorgulama
e-Devlet'te yeni hizmet: Kolay Adres Sorgulama
Ağustos ayının zam şampiyonu açıklandı
Ağustos ayının zam şampiyonu açıklandı
LPG'ye zam yolda
LPG'ye zam yolda
Kira artış oranı belli oldu
Kira artış oranı belli oldu
'Evlilik kredisi' uygulamasında yeni dönem başladı
'Evlilik kredisi' uygulamasında yeni dönem başladı
MİT'ten Mossad'ın para ağına operasyon
MİT'ten Mossad'ın para ağına operasyon
AK Parti'ye 'taze kan' geliyor! Yönetim gençlere emanet edilecek
AK Parti'ye 'taze kan' geliyor! Yönetim gençlere emanet edilecek
Mevduatta TL'nin cazibesı artacak
Mevduatta TL'nin cazibesı artacak
'Bundan sonraki hikayelerde gömülü finans konuşulacak'
'Bundan sonraki hikayelerde gömülü finans konuşulacak'
Depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçe için süre uzatıldı
Depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçe için süre uzatıldı
Almanya tarihinde bir ilk! Otomobil devi fabrikasını kapatmayı planlıyor
Almanya tarihinde bir ilk! Otomobil devi fabrikasını kapatmayı planlıyor
Bakan Tunç'tan Kara Harp Okulundaki yemin görüntülerine açıklama
Bakan Tunç'tan Kara Harp Okulundaki yemin görüntülerine açıklama
Ana sayfaHaberler Spor

Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu artık Şenol Güneş'e emanet. Bordo-mavililerde, 5. Güneş dönemi resmen başlıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2024 16:10, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 18:47
Yazdır
Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi

Avrupa'da ve Trendyol Süper Lig'de beklentilerin gerisinde kalarak iyi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı. Bu ayrılığın ardından Şenol Güneş ile görüşmelere başlayan bordo-mavililer tecrübeli teknik adam ile her konuda anlaşmaya vararak 5. Güneş, dönemi başladı.

72 yaşındaki Şenol Güneş, daha önce 13 Eylül 1988 - 17 Ağustos 1989, 23 Eylül 1993 - 3 Şubat 1997, 17 Ocak 2005 - 26 Eylül 2005 ve 4 Aralık 2009 - 29 Ocak 2013 tarihleri arasında bordo-mavili takımda 4 dönem görev yaptı.

Güneş'in teknik adamlık kariyerindeki en büyük başarıları ise A Milli Futbol Takımı'nın başında 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiği 3.'lük olurken Trabzonspor'daki oyunculuk kariyerinde bordo-mavili ekip ile 6 şampiyonluk yaşadı. Beşiktaş ile 2 lig şampiyonluğu yaşarken, Trabzonspor ile 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa elde etti.

Kaleciliği döneminde 3 de Türkiye Kupası kazanan Güneş, Trabzonspor ve A Milli Takım hocalıkları dışında Türkiye'de Boluspor, İstanbulspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Bursaspor, Beşiktaş takımlarını çalıştırdı. Deneyimli teknik adam 2007-2009 yılları arasında ise Güney Kore'nin FC Seoul takımında görev yaptı.

Trabzonspor, Şenol Güneş döneminde 367 maçta 211 galibiyet, 80 beraberlik ve 76 mağlubiyet elde etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber