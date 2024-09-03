Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuru süresi uzatıldı

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 27 Ekim'de uygulanacak 2024-TR-YÖS/2'ye başvurular ve ücret ödeme işlemleri 15 Eylül'e kadar uzatıldı.

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