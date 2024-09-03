Mesire alanı yapılmasına karşı çıkan köylülere ateş açıldı: 1 ölü

Olay saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Çifteköprü köyü Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bölgede yapımı planlanan 'Konaklamalı Mesire Alanı Projesi'nde, ormanın tahrip edileceğini öne süren bir grup köy halkı, alana iş makinelerinin gelmesini protesto etmek istedi. Özel bir şirket tarafından çalışma yapılan bölgeye iş makinelerini indirildiği sırada köy halkı ve firma yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yüklenici firma çalışanlarından M.U. (42) tabancayla kendilerine karşı koymaya çalışanlara ateş etti. Kurşunların isabet ettiği köylülerden Gökhan Koyuncu (38), Reşit Kibar (46) ve Ersan Koyuncu (36), yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu 3 yaralı, ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan yaralılardan Reşit Kibar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilişkin başlatılan soruşturmada şüpheli M.U. ve şirket çalışanı F.M. gözaltına alındı.

Öte yandan yöre halkının tepki gösterdiği proje alanında çalışmaların başlanılmasının önüne geçmek için uzun zamandır duruma tepki gösteriyordu ve konuyla ilgili protesto gösterileri düzenlemişti. Olayı duyan köy halkı Hopa Devlet Hastanesi önünde toplanarak olaya tepki gösterdi.