Kamu Çalışanları Stratejik Araştırmalar Merkezi açıldı

Tüm kamu çalışanları adına akademik, sosyo-ekonomik ve özlük hakları üzerine çalıştaylar gerçekleştirecek olan Kamu-Sam tüm iş kollarında kamu çalışanları yararına çalışmalar hedefliyor.



Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya ve beraberindeki heyetin açılışını yaptığı Kamu-Sam çok yakında tüm platformlarda yayın hayatına başlayacak pek çok girişimin öncüsü olacak.



Kamu Çalışanları Stratejik Araştırmalar Merkezi başkanlığına Furkan Ali Çiftçioğlu atanırken Genel Koordinatörlüğüne Dr. Fatih Seyran görevlendirildi. Alanında uzman akademisyen ve hukukçulardan oluşacak ekipte tüm sivil toplum kuruluşlarından sürpriz isimlerin katılması bekleniyor.