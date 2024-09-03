Kamu Çalışanları Stratejik Araştırmalar Merkezi açıldı
Kamu Birliği Konfederasyonun öncülüğünde 13 farklı STK'nın kuruluşunda yer aldığı Kamu Çalışanları Stratejik Araştırmalar Merkezi (Kamu-Sam) açıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Eylül 2024 17:32, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 17:32
Tüm kamu çalışanları adına akademik, sosyo-ekonomik ve özlük hakları üzerine
çalıştaylar gerçekleştirecek olan Kamu-Sam tüm iş kollarında kamu çalışanları
yararına çalışmalar hedefliyor.
Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya
ve beraberindeki heyetin açılışını yaptığı Kamu-Sam çok yakında tüm platformlarda
yayın hayatına başlayacak pek çok girişimin öncüsü olacak.
Kamu Çalışanları Stratejik Araştırmalar Merkezi başkanlığına Furkan Ali Çiftçioğlu atanırken Genel Koordinatörlüğüne Dr. Fatih Seyran görevlendirildi. Alanında uzman akademisyen ve hukukçulardan oluşacak ekipte tüm sivil toplum kuruluşlarından sürpriz isimlerin katılması bekleniyor.