Devrilen traktörün altında kalan hala yeğen hayatını kaybetti

Bağcaz Mahallesi'nde meydana gelen kazada, A.K. idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada, A.K. ve D.T. atlayarak kurtulurken Sezer Karacan ve Ercan Tetik, traktörün altına kaldı. Hala ve yeğen oldukları öğrenilen iki kişi için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, traktör altına kalan iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybedenlerin cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.